الطلب على الملاذات الآمنة يبقي الذهب فوق 1300 دولار

استقر الذهب في آسيا اليوم الأربعاء بعد أن تراجع ليل الثلاثاء وبدا أنه سيستقر فوق 1300 دولار للأوقية (الأونصة) في المدى القريب بفعل إقبال على الملاذات الآمنة في ظل أزمتي أوكرانيا وغزة.



لكن الطلب الضعيف بالسوق الحاضرة في آسيا خلال فترة الصيف الهادئة قد يضعف الدعم لأي موجة صعود بل وقد لا يكبح جماح الخسائر في حالة تراجع الأسعار.



وبحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش استقر السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1306.61 دولار للأوقية بعد أن فقد 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة تحت وطأة ارتفاع الأسهم. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية ارتفاعا طفيفا إلى 1308.40 دولار.



وقال فيكتور ثيانبيريا المحلل لدى ايه.ان.زد في مذكرة "مازلنا نتوقع أن يتعرض الذهب لضغوط هذا العام دون أن نغفل عن إمكانية زيادة الطلب على الملاذات الآمنة في المدى القريب.



"الطلب على الذهب مازال ضعيفا في السوق الحاضرة ... ينبغي أن تتراجع الأسعار تراجعا كبيرا كي يتجدد الاهتمام."



وأظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الثلاثاء أن المحللين والمتعاملين يتوقعون أن يبلغ متوسط أسعار الذهب 1277 دولارا للعام بأكمله مع عودة السياسة النقدية الأمريكية إلى وضعها الطبيعي وفي ظل طلب آسيوي ضعيف.



وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 20.91 دولار للأوقية.



وصعد البلاتين 0.4 بالمئة ليسجل 1485.1 دولار وتقدم البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 871.88 دولار للأوقية.