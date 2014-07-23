هبوط إنتاج النفط الليبي مع تجدد القتال في طرابلس

هبط إنتاج النفط في ليبيا مبددا زيادة تحققت بصعوبة منذ أبريل في تدفق الإيرادات للحكومة التي تواجه تصاعد القتال حول مطار في العاصمة طرابلس وفي مدينة بنغازي في الشرق.



واضطر حقل الفيل النفطي لتقليص إنتاجه الاسبوع الماضي تحت ضغط الأحداث في طرابلس حيث يتصارع فصيلان مسلحان للسيطرة على المطار.



ويحمي حقل الفيل الذي تديره المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وإيني الإيطالية حراس أمنيون من منطقة الزنتان في الشمال الغربي حيث يوجد أيضا مقاتلون يحمون المطار الذي يشهد اشتباكات منذ اسبوع.



وقال محمد الحراري المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج النفط بلغ نحو 450 ألف برميل يوم الإثنين مقارنة مع 555 ألف برميل يوميا يوم الخميس.



وغالبا ما تستهدف المجموعات المسلحة منشآت النفط في ليبيا منذ 2011 للضغط على الحكومة وتحقيق مكاسب مالية أو سياسية. وفي العام الماضي قلصت سلسلة من الإحتجاجات إنتاج النفط لأقل من نصف المستويات المعتادة البالغة 1.4 مليون برميل يوميا.

