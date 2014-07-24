تراجع الذهب مع انحسار جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن

تراجعت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي يوم أمس الأربعاء مع انحسار جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن إذ دفع صعود الأسهم الأمريكية وغياب تطورات جديدة من الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط المستثمرين على البيع لجني الأرباح.



وينال الطلب الضعيف بالسوق الحاضرة في آسيا خلال فترة الصيف الهادئة من الدعم لأي موجة صعود في الأسعار.



ودارت أسعار الذهب في المعاملات الفورية في أضيق نطاق شهري لها منذ نحو خمسة أعوام حتى الآن في يوليو إذ حول انتعاش أسواق الأسهم اهتمام المستثمرين عن الذهب.



وبحلول الساعة 1922 بتوقيت جرينتش انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1304.55 دولار للأوقية (الأونصة) مقارنة مع 1307 دولارات أواخر معاملات يوم الثلاثاء.



وانخفض سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة لتسليم أغسطس عند التسوية 1.60 دولار للأوقية إلى 1304.70 دولار.



واستقر سعر الفضة في المعاملات الفورية دونما تغير عن إغلاق الثلاثاء على 20.88 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 في المائة إلى 1476.20 دولار وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة ليسجل 868.43 دولار للأوقية.