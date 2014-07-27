ارتفاع عدد العاطلين في فرنسا إلى 3.3 مليون في يونيو

أعلنت وزارة العمل الفرنسية، أمس الأول، ارتفاع عدد العاطلين في فرنسا إلى مستوى قياسي جديد، في ظل تداعيات الأزمة المالية وتعثر التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو.

وبلغ عدد العاطلين في فرنسا في نهاية يونيو الماضي 3.398 مليون عاطل، بزيادة نسبتها 0.3% على الشهر السابق.

وزاد عدد العاطلين في فرنسا، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، خلال الشهر الماضي بنسبة 4% على الشهر نفسه من العام الماضي.

في الوقت نفسه، فإن عدد الشباب العاطل انخفض مقارنة بالعام الماضي، حيث تراجع عدد العاطلين الأقل من 25 عاما خلال الشهر الماضي بنسبة 3.1% إلى 535 ألف عاطل.

ويبلغ معدل البطالة في فرنسا 10.1%، وهو تقريباً ضعف معدل البطالة في ألمانيا المجاورة التي يبلغ معدل البطالة فيها 5.1%.

يذكر أن أرقام البطالة في فرنسا تمثل أهمية سياسية كبيرة بالنسبة لحكومة الرئيس الاشتراكي، فرانسوا هولاند، الذي تعهد بوقف ارتفاع معدل البطالة بنهاية 2013.