معدل انتشار الهاتف المحمول بمصر يقترب من 120%

أعلنت وزارة الاتصالات المصرية ارتفاع إجمالي الاشتراكات في الهاتف المحمول بمصر نحو 101.24 مليون مشترك بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 94.15 مليون اشتراك في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 7.53%.

وأوضحت أن معدل انتشار الهاتف المحمول ارتفع إلى 119.45% بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 113.20% بنهاية نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل نمو سنوي بلغ 6.25%، في حين بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 8.14% بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

ومعدل انتشار يقيس نسبة الاشتراكات في خدمات الهاتف المحمول أو الثابت أو الإنترنت إلى عدد السكان.

وأضاف التقرير أن سوق الإنترنت بمصر أضاف نحو 8.82 مليون اشتراك خلال عام، ليصل إجمالي الاشتراكات إلى نحو 42.16 مليون مشترك بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقابل نحو 33.34 مليون اشتراك بنهاية نفس الفترة من العام الماضي 2013.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد اشتراكات الإنترنت لكل 100 من السكان قد ارتفع إلى 49.74% بنهاية الربع الأول من 2014، مقارنة بنحو 40.09% بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 9.66%.

وأضاف التقرير أن عدد اشتراكات الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول بلغ نحو 17.62 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول، في حين وصل عدد اشتراكات الإنترنت عن طريق خدمات الـUSB مودم إلى نحو 3.79 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وبلغت نسبة الاشتراكات في الإنترنت واسع النطاق 92.71% من إجمالي اشتراكات الإنترنت بنهاية الربع الأول، مقارنة بنحو 90.72% من نفس الفترة للعام الماضي، في حين تراجعت أعداد الاشتراكات بالإنترنت محدود النطاق لتصل إلى 7.29% من إجمالي الاشتراكات بالإنترنت، مقابل 9.22% لنفس الفترة من العام الماضي.

في المقابل، فقد سوق الهاتف الأرضي نحو 1.84 مليون اشتراك، ليصل إجمالي الاشتراكات بالهاتف الأرضي بنهاية الربع الأول إلى 6.79 مليون اشتراك، مقابل نحو 8.63 مليون اشتراك بنهاية نفس الفترة من العام الماضي 2013.

يأتي هذا بينما ارتفعت فيه السعة الحالية لخطوط الهاتف الأرضي إلى 14.94 مليون خط بنهاية الربع الأول، مقارنة بنحو 14.77 مليون خط بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة سنوية بلغت 170 ألف خط جديد، وبمعدل نمو سنوي 1.13%.