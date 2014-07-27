نمو أرباح "أرابتك" إلى 103 ملايين درهم بالربع الثاني

جاءت أرباح شركة "أرابتك القابضة" الفصلية دون التوقعات رغم ارتفاعها في الربع الثاني بـ11% مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام، لتحقق 103 ملايين درهم، ما يعادل 28 مليون دولار، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط توقعات وكالة بلومبرغ بلغ 135 مليون درهم.

ويأتي نمو الأرباح نتيجة زيادة الإيرادات بأكثر من 50% إلى 2.4 مليار درهم.

وعلى مدار النصف الأول من العام، قفزت الأرباح بـ55% مقارنة مع مستواها قبل عام إلى حوالي 240 مليون درهم.

وكان سهم أرابتك قد تضاعف ثلاث مرات في بداية العام، ليهبط بعد ذلك بأكثر من الثلثين، وذلك في ظل توتر العلاقات بين آبار للاستثمار، وهو أحد كبار المساهمين، وحسن إسميك الرئيس التنفيذي السابق، مما أدى إلى استقالته.