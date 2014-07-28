قامت شركة "سولار فرونتير" بتشييد أكبر محطة طاقة شمسية كهروضوئية لمطار في آسيا، حيث أعلنت الشركة أخيراً الانتهاء من محطة الطاقة الشمسية العملاقة لمطار كانساي الدولي، والتي تعتمد على خلايا النحاس والإنديوم والسيلينيوم (CIS) وتبلغ قدرتها 11.6 ميغاواط وتقع في مطار كانساي الدولي في أوساكا باليابان. والمحطة التي تعد الآن أكبر محطات الطاقة الشمسية المقامة في مطارات في آسيا كلها - وإحدى أكبر المحطات في العالم - بدأت العمل في 1 شباط (فبراير) 2014. وتولت إدارة المشروع شركة SF كانساي للطاقة الشمسية، وهي شركة تابعة بنسبة 100 في المائة للشركة الاستثمارية المشتركة SF للطاقة الشمسية. وتسمح وحدات النحاس والإنديوم والسيلينيوم (CIS) ذات الأغشية الرقيقة التي تستخدمها الشركة بتوفير عائد أعلى من الكهرباء (كيلوواط ساعة / كيلوواط ذروة) مقارنة بوحدات السيليكون البلورية القياسية في ظروف التشغيل الحقيقية، في حين تمنع الخصائص المضادة للوهج الانعكاس من التأثير على حركة الطائرات. وتعد محطة الطاقة الشمسية العملاقة لمطار كانساي الدولي أحدث إضافة إلى ملف الأسرار التجارية للشركة بما في ذلك عمليات التشغيل والصيانة.

وقامت شركة تطوير الطاقة الشمسية بربط المحطة التي تبلغ قدرتها 11.6 ميغاواط والواقعة في مطار كانساي الدولي بأوساكا في اليابان بشبكة الكهرباء. وبعد عدة أشهر من أعمال البناء أنجزت أخيراً الشركة المطورة للطاقة الشمسية الكهروضوئية "سولار فرونتير" محطة للطاقة الشمسية بقدرة 11.6 ميغاواط في مطار كانساي الدولي في اليابان. وقد صرحت الشركة اليابانية المصنعة للخلايا الكهروضوئية ذات الأغشية الرقيقة بأن هذا المشروع هو أكبر محطة خلايا كهروضوئية في أي مطار واقع في آسيا. وقد تم إدارة بناء المحطة بواسطة "SF كانساي" للطاقة الشمسية، وهي شركة تابعة للشركة الاستثمارية المشتركة مع مصرف التنمية الياباني (DBJ) والتي تحمل اسم (SF) للطاقة الشمسية.

بدأ المشروع بتركيب 72000 وحدة نحاس وإنديوم وسيلينيوم (CIS) بجوار المدرج (ب) بالمطار (96700م2)، وفوق مستودع البضائع (23000م2). ومن المتوقع أن يبلغ الناتج السنوي لمنطقتي الإنتاج 12000000 كيلوواط ساعة، أي ما يعادل الكهرباء المستخدمة من قبل 4100 أسرة؛ كما سيتحقق انخفاض سنوي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يبلغ 4000 طن.

وقد بدأ تشغيل المحطة في 1 فبراير 2014. والمشروع هو بالتأكيد الأكبر من نوعه في آسيا، وأصبحت هذه المحطة واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المطارات في العالم. وقد شارك شركة "سولار فرونتير" في إنشاء المشروع كل من مصرف التنمية الياباني (DBJ)، وشركة SF للطاقة الشمسية، وشركة SF كانساي للطاقة الشمسية، وهما شركتان تابعتان لشركة "سولار فرونتير".

وقد صرح "هيروتو تاماي" رئيس شركة "سولار فرونتير" ومدير المبيعات بأن: "الانتهاء من مشروع طاقة بقدرة 11.6 ميغاواط في اليابان في سبعة أشهر يوضح قدرات الشركة الشاملة والقوية"، وأضاف: "نحن فخورون بأن نكون جزءاً من عملية التحول نحو المطارات الأكثر صداقة للبيئة".

تم إنشاء محطة الطاقة الشمسية العملاقة لمطار كانساي الدولي باستخدام 72000 وحدة رقيقة الغشاء من إنتاج شركة "سولار فرونتير"، الثابت توفيرها لإنتاجية كهرباء أعلى من وحدات السيليكون البلورية، والتي تدعم الخصائص المضادة للوهج المصممة لتخفيف خطر انعكاس أشعة الشمس التي تؤثر على أعين الطيارين. وبمجرد بدء التشغيل التجاري الكامل يتوقع للمحطة أن تولد ما يقرب من 12 مليون كيلو واط ساعة من الطاقة الشمسية سنوياً، أي ما يكفي لتزويد 4100 أسر محلية بالطاقة ومعادلة آثار 4000 طن من الكربون.

واستشرافاً للمستقبل فإن الشركة الجديدة لمطار كانساي الدولي، ومصرف التنمية الياباني (DBJ)، وشركة "سولار فرونتير" ستواصل التعاون للمساعدة في تعزيز مصادر الطاقة المتجددة المستدامة ذات التأثير المنخفض على البيئة. وستعمل أيضاً الكيانات الثلاثة مع عدد متزايد من أصحاب المصلحة لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وذلك باستخدام مطار كانساي الدولي كنموذج للمطارات المتقدمة بيئياً التي تستطيع الجمع بين الأرض، والمشاريع، والتمويل.

وبعد مشروع محطة الطاقة الشمسية العملاقة لمطار كانساي الدولي من المقرر استخدام خلايا النحاس والإنديوم والسيلينيوم (CIS) في مشروع تبلغ قدرته 29 ميجاوات في مطار ناغازاكي، لبناء ثاني محطة طاقة عملاقة لمطار تستغل تقنية خلايا النحاس والإنديوم والسيلينيوم (CIS) ذات الأغشية الرقيقة المنتجة من قبل شركة "سولار فرونتير". وبالمقارنة مع وحدات السيليكون البلورية يتبين أن وحدات النحاس والإنديوم والسيلينيوم (CIS) تولد عائداً أعلى من الكهرباء (كيلوواط ساعة / كيلوواط ذروة) في ظروف التشغيل الحقيقية، في حين أن خصائصها المضادة للوهج تضمن عدم تأثيرها على حركة الطائرات. ووفقاً لحكومة مقاطعة ناغازاكي فإن نسبة محددة مسبقاً من عائدات هذا المشروع سوف تخصص لمقاطعة ناغازاكي من أجل دعم نموها الاقتصادي.

*نقلا عن الاقتصادية

http://www.aleqt.com/2014/07/28/article_871384.html