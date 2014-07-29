فتح السوق السعودي للأجنبي

ابرز السلبيات المتوقعة لدخول الأجانب، هو ضبط الدخول والخروج، فالأهداف الأساسية هي اضافة اموال جديدة واستثمار حقيقي وما يتبعها من تبعات، وأن لا تكون الشركات السعودية مفتوحة الملكية بحيث تسيطر عليها الشركات والمؤسسات الأجنبية او تملك حصة غالبية على الأقل في البداية لسنوات حتى يدرس لاحقا ماذا اضافت وماذا قدمت، فالملكية في الأسواق الدولية تتنوع وتتعدد، ولكن الأهم أن لا يكون هناك حصة غالبية او سيطرة، والأهم الأكبر والجوهرية هي السيطرة على السوق من التذبذبات الحادة بقوة السيولة المتوقعة التي تدخل، والسيطرة على المضاربات التي قد تأتي في ظل سوق ناشئ لا يملك الخبرة ولا المعرفة الكافية والتشريعات والتنظيمات المكتملة حتى اليوم فلا زلنا نحتاج الكثير، الخوف من الأموال الساخنة التي تأتي وتغادر لمجرد كسب الأموال وهذا يحتاج ضوابط كبيرة وتشريعات لا تعقد وتصعب بقدر ما تضبط وتراقب، نحتاج إلى مستثمر حقيقي ليبقى بالسوق الفترة المقنعة والكافية التي لا تخل بوضع السوق ولا تجعله محطة للأموال الساخنة واستغلال الفرص، فقد يكون هناك استهداف للسوق السعودي الأكبر بالشرق الأوسط كما هي مستهدفة بلادنا بالمخدرات والإرهاب، لا نستعبد شيئا ولا ندخل بمتاهات المؤامرات وغيرها ولكن الحذر الحذر.

السلبية أيضا السوق لازال صغيرا برأيي ويجب طرح المزيد من الشركات " المستحقة " للادراج والتي تضيف للسوق مزيدا من فرص الاستثمار والعمق حتى لو تأخر دخول الأجانب لازلنا نحتاج المزيد من الشركات للادراج لتوسيع قاعدة السوق، ولكن لا يكون تحت سيطرة أحد، نحتاج ان تتخلى الدولة "برأيي" عن حصص اضافية من سابك والكهرباء والاتصالات وبعض البنوك، وتتاح للسوق فالدولة تمتلك ما يقارب 40 الى 45 % سواء مباشرة او غير مباشرة، وهذا مهم لكي لا يكون هناك شركات كانها مجففة الأسهم من خلال الحجم العالي لتملك الدولة بها. توسيع قاعدة السوق مهم والأسهم حتى لا تكون سهلة التوجيه والسيطرة والتلاعب، فلا يعرف كم حجم التدفق المالي القادم والمتوقع هل هو مليار او 100 مليار لا احد يعلم، وهذا يجب ان يدرس كتوقعات كم سيأتي، ودراسة أهمية بقاء هذه الأموال لا حراكها، وأين تتوجه وأين تستثمر لا نريد أموال مضاربة بغالبها بل نسب مقبولة ومعقولة فالهدف استثمار وتدفق اموال نظيفة لتبقى وتضيف زحما عاليا للسوق، وأن تكون الشركات مهيأة لمزيد من الافصاح والشفافية وهذا ما يحتاج مزيدا من الخبرة والمعرفة لشركاتنا فالوضع لا يكون كما السابق مجرد اقرار الجمعيات كإجراء روتيني.

*نقلا عن الرياض

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