ريادة متعثرة

دور الشركات الكبرى يجب أن يكون دوراً ريادياً في تنمية المجتمع، وبدأ في أرامكو بمسابقات تطورت إلى كيان، مستمر، لأن رسالة الشركات في المسؤولية الاجتماعية يجب أن تكون مستمرة، وليست نزوة، وليست موسمية، وليست انتقائية، وقد تبلور برنامج التعليم بالترفيه الذي تشرف عليه أرامكو إلى كيان مستقل.

إثراء المعرفة عبارة عن فعاليات عصرية متعددة ذات طابع ثقافي، علمي، إبداع، وترفيهي، مصممة بعناية لكافة أفراد الأسرة، وهي جزء من برامج مركز الملك عبدالعزيز الثقافي الذي تقوم أرامكو السعودية بإنشائه في الظهران، ويتم تقديمها في إطار آمن وجذاب يراعي قيم المجتمع السعودي، ويستهدف تنمية الوعي للمساهمة في الجهود الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة، يهدف برنامج أرامكو السعودية “إثراء المعرفة” إلى تكريس التعليم بالترفيه بمشاركة طاقات شبابية من خلال تقديم تجربة فريدة تجمع بين الجاذبية والثراء المعرفي، وتشمل تخصصات مختلفة، ووفق أهداف محددة..

هناك عدة جهات تهتم بتنمية مواهب الفتيان، والفتيات، منها موهبة، مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين، ومنها مراكز العلوم في جدة، والرياض، والشرقية، ومنها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا، ومنها مدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة والنووية، مشكاة، ومع ذلك تظل كل هذه الجهود نشاطات متفرقة، ومحدودة بدون خط واضح للتوجيه والإشراف من وزارة التربية والتعليم.

أعلنت شركة تطوير، المنبثقة من مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، عن إنشاء 14 مركزاً علمياً في جميع أرجاء المملكة لتساند التعليم الرسمي، بنظام التعليم بالترفيه، ومع تغيير الوزير، وتجديد المشاريع التطويرية، نأمل أمرين: أن تستمر هذه المشاريع البناءة، والحيوية، والحضارية، ولا تتأثر بتغير السياسات، وثانياً يجب أن تأخذ الوزارة بهذا العدد الكبير المتوقع من المراكز أن تقود نظام التعليم بالترفيه ليكون رافداً نظامياً له قواعده وأسسه وضوابطه.

#القيادة_نتائج_لا_أقوال

أصبح برنامج خواطر حديث الناس فقد نجح نجاحاً باهراً واكتسح البرامج في المشاهدة بوصف رحلته إلى اليابان، عن التربية والتعليم في اليابان من أفضل البرامج التلفزيونية العربية الهادفة، وقد تنوعت رحلاته داخل العاصمة طوكيو فمن زيارة لمدرسة ابتدائية يقوم بتنظيفها وزراعة حديقتها إلى مدينة ألعاب ثقافية للأطفال تقدم التعليم بالترفيه.

*نقلا عن المدينة

http://www.al-madina.com/node/547934/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9.html