تراجع حاد لسهم الدار بعد أرباح فصلية أقل من التوقعات

تراجع سهم الدار العقارية خلال تعاملات اليوم الأحد بشكل حاد بعد إعلان الشركة نتائجها التي جاءت أقل من التوقعات، حيث فقد السهم 2.65%، ليصل إلى مستوى 3.67 درهم.

وأعلنت شركة الدار العقارية تحقيقها أرباحاً خلال الربع الثاني نمو أرباحها 168% باستثناء مكاسب غير متكررة حققتها خلال الربع المماثل من العام السابق جراء اندماجها مع صروح العقارية، لتصل الأرباح إلى 506 ملايين درهم، ما يعادل 138 مليون دولار، فيما بلغت قيمة المكاسب الاستثنائية مليارا و60 مليون درهم.

وقد جاءت أرباح "الدار" دون توقعات وكالة بلومبرغ البالغة 580 مليون درهم. وعلى مدار النصف الأول، سجلت الشركة أرباحا بنحو 965 مليون درهم.