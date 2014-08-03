السيسي يدعو لضخ استثمارات في دول الهجرة غير الشرعية

دعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الدول الأوروبية إلى ضخ استثمارات ضخمة في الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية.

وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، بقصر الاتحادية الرئاسي، أمس السبت، أنه يتعين على الدول المستقبلة للهجرة غير الشرعية أن تقيم مشروعات في الدول المصدرة، وبالتالي تقل حدة هذه الهجرة غير الشرعية.

وقال رينزي إن 96% من الهجرة غير الشرعية لإيطاليا تأتي من ليبيا. وتوقع أن تضخ بلاده استثمارات جديدة في مصر، مضيفا أن الاقتصاد المصري سيكون شريكا رئيسيا مع إيطاليا بعد أن يتعافى.

وتقول تقديرات إن نحو 300 ألف شخص ربما ينتظرون في ليبيا لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا. ويسود اعتقاد بأن حالة الاضطراب الأمني التي تشهدها ليبيا حاليا تسهم في ضعف مراقبة أنشطة تهجير الأشخاص عبر ليبيا إلى أوروبا.

وتقدر منظمة العمل الدولية حجم الهجرة السرية ما بين 10 و15% من عدد المهاجرين في العالم، البالغ حسب التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة حوالي 180 مليون شخص.

وتقدر منظمة الهجرة الدولية حجم الهجرة غير القانونية في دول الاتحاد الأوروبي بنحو 1.5 مليون فرد، بينما تشير تقديرات الشرطة الأوروبية إلى أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين في دول الاتحاد الأوروبي بحوالي نصف مليون مهاجر.

يذكر أن الهجرة غير الشرعية كانت متواجدة في أوروبا في الستينات، وكان أصل هؤلاء المهاجرين من إسبانيا والبرتغال والمغرب العربي.

وتقول تقديرات إن دول الاتحاد الأوروبي أنفقت في السنوات الخمس الأخيرة نحو ملياري يورو لحماية حدودها من المهاجرين غير الشرعيين.

واعتبر الرئيس المصري أن محاربة الفقر تحول دون تطور الإرهاب. وقال إنه رغم قسوة الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرا فإن الشعب المصري تحملها.