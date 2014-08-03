تراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين في يوليو

أظهر مسح رسمي، اليوم الأحد، أن وتيرة نمو قطاع الخدمات في الصين تراجعت قليلا في شهر يوليو، في مؤشر على أن النمو القوي الذي سجله القطاع الصناعي لم يمتد لقطاع‭‭ ‬‬الخدمات.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع غير الصناعي تباطأ إلى 54.2 في يوليو من 55% في يونيو.

وتشير قراءة فوق 50 إلى نمو، بينما تعني قراءة دون هذا المستوى حدوث انكماش.

وتأتي بيانات يوم الأحد بعدما أظهر مسحان للقطاع الصناعي يوم الجمعة أن القطاع سجل الشهر الماضي أعلى وتيرة نمو في عام ونصف العام على الأقل، ما يعزز التوقعات بأن حزمة إجراءات التحفيز منحت الاقتصاد قوة دفع.

وأظهر مسح يوم الأحد أن المؤشر الفرعي لتوقعات الشركات ارتفع إلى 63.9 الشهر الماضي من 62.9 في يونيو.

وتحسن الأداء في قطاع الخدمات ينسجم مع التحسن الذي يشهده الاقتصاد بصفة عامة، إذ تسارعت وتيرة النمو إلى 7.5% في الربع الثاني من 7.4% في الربع الأول، ليسجل أعلى مستوى في عام ونصف العام.