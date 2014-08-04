انحسار مخاوف رفع الفائدة الأميركية يدعم أسعار الذهب

عثر الذهب على دعم جيد فوق 1290 دولاراً للأونصة اليوم الاثنين، حيث قلصت بيانات ضعيفة على غير المتوقع للوظائف الأميركية بواعث القلق من أن يعمد مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأميركي، لزيادة أسعار الفائدة قريبا في حين أدى تراجع الأسهم إلى عمليات شراء بحثاً عن ملاذ آمن.

كانت البيانات أظهرت يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف الأميركية في يوليو وارتفاعا مفاجئا لمعدل البطالة، مما ينبئ بتراخٍ في سوق العمل. وزادت الوظائف غير الزراعية 209 آلاف الشهر الماضي، بينما توقع الاقتصاديون زيادتها 233 ألفا.

وتدعم البيانات وجهة نظر مجلس الاحتياطي بأن تراجعا حادا في معدل البطالة على مدى العام الأخير يخفي ضعفا كبيرا في سوق العمل مما يشير إلى الحاجة لإبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية بالغة التدني.

وبحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش استقر السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1294 دولارا للأوقية، بعد أن ارتفع حوالي واحد بالمئة يوم الجمعة إثر البيانات الأميركية الضعيفة. وارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 20.41 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.4 بالمئة ليسجل 1460.25 دولار وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 864.22 دولار للأوقية.