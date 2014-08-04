بدء تشغيل أكبر محطة تحلية بالعالم في ينبع خلال 2016

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية، أن موعد وصول الوحدتين الثالثة والرابعة لأكبر وحدة تحلية مياه في العالم بمشروع محطة التحلية والطاقة الكهربائية في ينبع سيكون في نوفمبر المقبل، على أن يتم تصنيع الوحدتين الخامسة والسادسة داخل المملكة في خطوة لنقل وتوطين التقنية لاستكمال باقي مراحل الإنشاء، حيث حدد النصف الأول من عام 2016 موعد الانتهاء من المشروع، بحسب الجداول الزمنية، ليبدأ الإنتاج الفعلي بعد ذلك.

وكان ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي، استقباله أكبر وحدة تحلية عالمياً يتم نقلها في منطقة الشرق الأوسط، ليتم ترسيتها في محطة تحلية المياه المالحة، حيث سيتم تركيبها على القواعد الخرسانية في الموقع المخصص لها بنهاية الأسبوع الحالي بمتابعة مباشرة من أعضاء لجنة الإشراف على المشروع، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".

وتوقع المهندس محمد الثبيتي مدير عام فرع المؤسسة في الساحل الغربي، عقب وصول الوحدة الثانية إلى تحلية ينبع أن تصل الطاقة الإنتاجية عند اكتمال المشروع إلى 550 ألف متر مكعب يومياً لتغطية الحاجة المتزايدة من المياه المحلاة خلال السنوات القادمة لمنطقة المدينة المنورة.