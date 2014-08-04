برنت يرتفع إلى 105 دولارات بالرغم من وفرة المعروض

ارتفع خام مزيج برنت إلى 105 دولارات للبرميل اليوم الاثنين بعد هبوطه لأدنى مستوى له منذ أربعة أشهر خلال جلسة التعامل السابقة في الوقت الذي مازالت فيه المخاوف من حدوث وفرة عالمية في المعروض تفوق المخاوف من العنف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وساعدت التنبؤات بحدوث وفرة في المعروض في أسواق غرب إفريقيا وأوروبا على تراجع برنت 3.3 في المئة الأسبوع الماضي على الرغم من التوتر الجيوسياسي في العراق وليبيا وأوكرانيا.

ولم تستطع أيضاً بيانات اقتصادية أميركية قوية أشارت إلى تحسن التوقعات بالنسبة للطلب على النفط في أكبر اقتصاد في العالم دعم الأسواق في مواجهة الفائض من المعروض.

وارتفع خام برنت 16 سنتا إلى 105 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0402 بتوقيت جرينتش بعد تراجعه 1.18 دولار يوم الجمعة إلى 104.84 دولار، وهو أدنى مستوى له عند الإغلاق منذ الثاني من أبريل.

وارتفع الخام الأميركي تسليم سبتمبر عشرة سنتات إلى 97.98 دولار بعد إنهائه الأسبوع عند أدنى مستوى له عند التسوية منذ السادس من فبراير. وكان سعر الخام الأميركي قد نزل أكثر من أربعة في المئة الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي له منذ يناير.