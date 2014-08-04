"نطاقات" يغلق 200 ألف منشأة بعد تجاهلها خطط التوطين

أغلقت وزارة العمل السعودية 200 ألف و118 منشأة من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص نشاطها لعدم تجاوبها مع برنامج نطاقات وتوقفها عن التوطين.

وكشف تقرير رسمي لوزارة العمل أن أعداد العاملين في الشركات والمؤسسات المدرجة في النطاقين الأحمر والأصفر وصل إلى 589253 منهم 52415 سعوديا أي بنسبة لا تتجاوز 8% فقط من الإجمالي، وفقاً لصحيفة "المدينة".

وأشار التقرير إلى أن المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر بلغت 17314 منها 16498 من المنشآت الصغيرة و786 من الصغيرة و29 من الكبيرة وواحدة عملاقة، بينما الأصفر وصل إلى 19637 منها 16654 من المنشآت الصغيرة، و2833 من المتوسطة، و146 من الكبيرة و4 شركات عملاقة، وبالتالي فإن عدد الشركات الواقعة في النطاقين بلغ 36951 بسبب تأخرها في توظيف السعوديين والسعوديات.

وكانت الوزارة قد أطلقت برنامج (نطاقات) لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف كمعيار جديد للسعودة وتعتمد فكرته الأساسية على تصنيف المنشآت إلى أربع درجات (بلاتيني/ أخضر / أصفر / أحمر) حسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف. بحيث تكون المنشآت الأقل توطينا في النطاقين الأحمر والأصفر بينما تصنف المنشآت الأعلى توطينا في النطاقين الأخضر والبلاتيني ويتم تقييم المنشأة من خلال مقارنة أدائها بالمنشآت الأخرى، بحسب النشاط وفئة الحجم وقياساً بعدد العاملين. وقد تم خلال العام 2013 تقسيم النطاق الأخضر إلى أخضر منخفض ومتوسط وأخضر مرتفع.

وبلغ عدد المنشآت القائمة في المملكة (1778985) منشأة بنهاية عام 2013م مقابل (1979103) في العام 2012م ويعود سبب انخفاض العدد عن العام الماضي إلى عدم إدراج المنشآت غير النشطة لأكثر من سنة مجموع عمالتها صفر حتى يتم تحديثها، وعدد المنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات وهي المنشآت التي توظف عشرة عمال فأكثر (255833) منشأة بنسبة (14.4%) من مجموع المنشآت على مستوى المملكة، أما المنشآت الأصغر التي توظف أقل من عشرة عمال فلا ينطبق عليها برنامج نطاقات بتصنيفاته الأربعة المشار إليها، إذ هي مطالبة بتوظيف سعودي واحد على الأقل بموجب القرار الوزاري رقم (1/1/4687/ع) وتاريخ 18/11/1432هـ وهذه الفئة من المنشآت الصغيرة تسمى منشآت النطاق الأبيض وبلغ عددها (1523152) بنسبة (58.6%).