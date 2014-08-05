صنع في السعودية بأيدٍ غير سعودية!

صندوق التنمية الصناعية: ٢٥١ مصنعا في السوق السعودي لصنع الأجزاء الداخلية في صناعة السيارات وقطع الغيار!

ـ السؤال كم سعوديا يعمل في هذه المصانع!

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المملكة تستورد في المتوسط ٦٧٩ ألف سيارة سنويا بمعدل نمو سنوي ٩.٥% (٩٨١ ألف سيارة عام ٢٠١٢ بقيمة ٧٧ مليار ريال)!

ـ رخصة سياقة في ربع ساعة، وبنزين أرخص من الماء، وغياب المواصلات العامة، لا عجب في ازدهار سوق السيارات، وزحام الشوارع!

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نائب وزير العمل: توقيع اتفاقيتين للعمالة المنزلية مع نيبال وفيتنام!

ـ ضموها لدرج اتفاقيتي اندونيسيا والفلبين.. جعجعة بلا طحن!

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عضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي يطالب بإلغاء رسوم تأشيرات العمالة المنزلية!

ـ مطالبة عادلة على الأقل لطلب التأشيرة الأول للعاملة والسائق!

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المملكة تحظر العمرة والحج على ثلاث دول أفريقية بسبب وباء «ايبولا»!

ـ إجراء صحيح للوقاية من خطر انتقال الوباء تفرضه المصلحة العامة لعموم المسلمين!

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أعضاء شورى: ٨٠ مليارا للارتقاء بالتعليم وخلق المدرسة الذكية!

ـ المدرسة الذكية تتطلب: سياسية ذكية، وخططا ذكية، ومناهج ذكية، ووسائل ذكية، وإدارة ذكية، ومعلما ذكيا!

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مقطع فيديو يظهر مدير دار أيتام في مصر يعتدي بالضرب بشكل وحشي على بعض أطفال الدار!

ـ «وأما اليتيم فلا تقهر»، حسبي الله ونعم الوكيل، أتمنى أن تبادر وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تركيب كاميرات مراقبة لجميع دور رعاية الأيتام والمسنين والمعوقين للحد من تجاوزات بعض العاملين المتجردين من إنسانيتهم!

*نقلا عن عكاظ

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140805/Con20140805716100.htm