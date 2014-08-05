عرض تليفونيكا لشراء وحدة لفيفندي بـ9 مليار دولار

قالت شركة تليفونيكا الإسبانية اليوم الثلاثاء، إنها تقدمت بعرض لشركة فيفندي الفرنسية لشراء وحدتها جي.في.تي لخدمات الإنترنت في البرازيل مقابل 6.7 مليار يورو ( 8.99 مليار دولار) في إطار سعيها لتعزيز وجودها هناك.

وذكرت تليفونيكا في بيان إلى الهيئة المعنية بالرقابة على البورصة الإسبانية أن العرض يشمل 11.96 مليار ريال برازيلي ( 5.30 مليار دولار) نقدا إلى جانب إصدار أسهم جديدة في الوحدة البرازيلية، توازي 12 بالمئة من المجموعة الأم.

والبرازيل سوق مهمة لشركة الاتصالات الإسبانية العملاقة إذ إنها ثاني أكبر مصدر لدخل الشركة وتتمتع بإمكانات للنمو على عكس أسواق مشبعة نسبيا مثل ألمانيا وبريطانيا.

وتسيطر تليفونيكا على شركة فيفو كبرى شركات خدمات الهاتف المحمول في البرازيل. وجي.في.تي هي أكبر شركة لخدمات الإنترنت الفائق السرعة في البرازيل كما تقدم خدمات التلفزيون المتصل بالإنترنت.

ويسري العرض حتى الثالث من سبتمبر أيلول وتعرض تليفونيكا بموجبه على فيفندي إمكانية الاستحواذ على حصة نسبتها 8.3 بالمئة في تليكوم إيطاليا.

وردا على العرض قالت فيفندي إنها لا تطرح أيا من وحداتها للبيع، لكن المجلس الرقابي في فيفندي سيدرس عرض تليفونيكا في اجتماعه المقبل بما يحقق مصالح المساهمين والعاملين في جي.في.تي."



