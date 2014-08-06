العمل: منح 200 ألف تأشيرة لشركات الاستقدام بالسعودية

قال مسؤول في وزارة العمل السعودية إنه تم منح 130 ألف تأشيرة جديدة لشركات الاستقدام خلال الأشهر التسعة الماضية.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، أوضح مدير عام الإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة، عبدالعزيز الحربي، أن عدد التأشيرات الممنوحة لشركات الاستقدام بلغ قرابة الـ220 ألف تأشيرة، منها 44 ألفا معدة للعمالة المنزلية، و176 ألفا للقطاعين العام والخاص، بعد أن ارتفعت عن آخر إحصائية رسمية أعلنها وزير العمل المهندس، عادل فقيه، خلال شهر محرم الماضي عن عدد التأشيرات الممنوحة للشركات.

ولفت إلى وجود شركتين إضافيتين ستعملان في ذات المجال، وهما شركة دار الاستقدام، وشركة جال للموارد البشرية، إضافة إلى الشركات المرخص لها والمعتمدة حاليا والبالغ عددها 16 شركة، ليرتفع عدد شركات الاستقدام إلى 18 شركة على مستوى المملكة، إذ تعمل الشركات على استقدام العمالة، عدا شركة واحدة تمارس نشاط استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية، فيما يتعلق بالعمالة المنزلية، حيث تمارس أعمالها جميعا وفقا للائحة شركات الاستقدام، وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالة.

وكشف الحربي عن وجود شركات إضافية حصلت على الموافقة المبدئية لممارسة نشاط الاستقدام، تعمل حاليا على إكمال مسوغاتها للحصول على الترخيص، في حين تقدمت بعض الشركات للحصول على الموافقة المبدئية، مشيرا إلى أن من مهام الشركات أيضا تقديم خدمات التأجير والتوسط شاملة العمالة المنزلية والعمالة في القطاعين العام والخاص.