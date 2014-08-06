القروض الاستهلاكية تتضاعف 9 آلاف مرة في السعودية

قال تقرير اقتصادي إن القروض الاستهلاكية في السعودية تضاعفت أكثر من 9 آلاف مرة خلال 16 عاما، لتبلغ 333.75 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 9 مليارات عام 1998، وبنسبة ارتفاع تقارب 3600 %.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، أشتر التقرير إلى أن القروض الاستهلاكية في السعودية ارتفعت 9% عن مستوياتها قبل عام (الربع الأول من 2013) والبالغة 307.4 مليار ريال، لتكون قد ارتفعت بقيمة 26.3 مليار ريال خلال عام.

كما ارتفعت القروض الاستهلاكية في السعودية في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1% عن مستوياتها في نهاية الربع السابق (الربع الرابع من العام الماضي) والبالغة 332 مليار ريال، بفارق 1.7 مليار ريال خلال ثلاثة أشهر فقط.

وتشمل القروض الاستهلاكية ثلاثة أقسام رئيسة بخلاف قروض بطاقات الائتمان، وهي قروض لشراء السيارات والمعدات، وقروض لترميم وتأثيث وتحسين عقارات، إضافة إلى بند القروض الاستهلاكية الأخرى.

وشكلت القروض بغرض شراء سيارات أو معدات نحو 19 % من إجمالي القروض الاستهلاكية في السعودية في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بقيمة 64.2 مليار ريال، فيما مثلت القروض بغرض ترميم وتأثيث وتحسين عقارات 10% من إجمالي القروض الاستهلاكية بقيمة تقارب 32 مليار ريال.

أما نصيب الأسد من القروض فاستحوذ عليه بند القروض الاستهلاكية الأخرى بخلاف البندين السابقين (قروض لشراء السيارات والمعدات، وقروض لترميم وتأثيث وتحسين عقارات)، 71% من القروض بقيمة 237.55 مليار ريال، ويشمل هذا القسم بالطبع القروض التي يتم استهلاكها لشراء سلع استهلاكية وخلافه.

وبإضافة قروض بطاقات الائتمان للقروض الاستهلاكية في السعودية في نهاية الربع الأول من العام الجاري، يبلغ إجمالي القروض 342.6 مليار ريال.

وعن تطور القروض الاستهلاكية في السعودية سنويا خلال 16 عاما، فقد بلغت 9 مليارات ريال في نهاية عام 1998، ثم استمرت في الارتفاع لسبعة أعوام متتالية لتبلغ 12.3 مليار ريال في نهاية 1999، ثم بلغت 24.8 مليار ريال في نهاية عام 2000، كما ارتفعت إلى 38.4 مليار ريال في نهاية عام 2001. وفي عام 2002 ارتفعت القروض الاستهلاكية لتبلغ 52.9 مليار ريال، بينما بلغت 73.3 مليار ريال في عام 2003، ثم ارتفعت إلى 115.3 مليار ريال في عام 2004م، فيما بلغت 180.9 مليار ريال في نهاية عام 2005.

وعلى مدى ثلاث سنوات، أخذت القروض الاستهلاكية في السعودية في التراجع عاما تلو الآخر، لتبلغ 180.7 مليار ريال في نهاية عام 2006، ثم تراجعت إلى 178.4 مليار ريال في نهاية عام 2007، بينما بلغت نحو 174 مليار ريال في نهاية عام 2008.