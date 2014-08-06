سعر الكهرباء بالسعودية أقل من متوسط تكلفة الإنتاج

يبلغ متوسط تكلفة إنتاج وحدة الطاقة (كيلوواط ساعة) في الشركة السعودية للكهرباء – بحساب الأسعار العالمية للوقود 2013 – نحو 80 هللة، فيما يبلغ متوسط تكلفة إنتاج وحدة الطاقة ونقلها وتوزيعها (مع الدعم الحكومي لأسعار الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء) حوالي 15.2 هللة للكيلوواط ساعة، تشمل النفقات التشغيلية، والمصاريف الرأسمالية، وثمن الوقود، والطاقة المشتراة، والإهلاكات.

ويقول مختصون في برامج كفاءة الطاقة، إن متوسط القيمة الحقيقية التي تحصلها الشركة السعودية للكهرباء من المستهلكين بحسب إحصائيات عام 2013، يعد أقل من تكاليف إنتاج وحدة الطاقة، حيث بلغ متوسط القيمة المحصلة 14.1 هللة للكيلوواط ساعة.

يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء، والشركات الأخرى المنتجة للكهرباء في المملكة، تحصل على أسعار تفضيلية للوقود مقارنة بالأسعار العالمية، ويرجع للدعم الحكومي لأسعار الوقود المخصصة لإنتاج الكهرباء، حيث بلغت قيمته في العام المالي 2013 ما قيمته 150 مليار ريال.