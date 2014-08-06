سامسونغ وآبل تسقطان الدعاوى بينهما خارج أميركا

أعلنت سامسونغ إلكترونكس وآبل، اليوم الأربعاء، اتفاقهما على سحب جميع الدعاوى القضائية الخاصة ببراءات الاختراع خارج الولايات المتحدة، في خطوة تخفف من حدة النزاع القضائي الذي طال أمده بين الشركتين المتنافستين في مجال الهواتف الذكية.

وأصدرت الشركتان الكورية الجنوبية والأميركية بيانين شبه متطابقين يعلنان فيهما وقف حربهما خارج الولايات المتحدة مع استمرار الدعاوى القضائية القائمة بداخلها والتي يقول المحللون إنها قد تتمخض عن تعويضات مالية أكبر بكثير.

ورفضت الشركتان العملاقتان الكشف عن شروط الاتفاق، لكنهما أوضحتا أنه لا يتضمن "أي ترتيبات متعلقة بالتراخيص، وأن الشركتين ماضيتان في الدعاوى القضائية التي تنظرها محاكم أميركية".

وينهي الاتفاق نزاعات على براءات اختراع في أستراليا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وبريطانيا.

وتهيمن آبل وسامسونغ على سوق الهواتف الذكية العالمية، وبلغت حصتهما معا 37.1 بالمئة في الربع الثاني من عام 2014، بحسب ما ذكرته استراتيجي اناليتكس.

وبدأت المعركة القانونية بين الشركتين في الولايات المتحدة عام 2011 بدعوى رفعتها آبل، وقالت فيها إن سامسونغ استنسخت بعض خواص هاتفها آي فون. وبعد أيام أقامت سامسونغ دعاوى ضد آبل في كوريا الجنوبية واليابان وألمانيا، ليتسع نطاق المعركة القضائية بين الشركتين في العالم.

واحتدمت المعركة القانونية رغم ازدهار المعاملات بين الشركتين، إذ تعتمد آبل كثيرا على سامسونغ لتوريد مكونات مثل الرقائق وشاشات البلور السائل.

وقال مصدر مطلع في القطاع لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية الأمر، إن الشركتين "قررتا أنه لا طائل من استمرار الدعاوى القضائية".