المبالغة في مخصصات القروض البنكية

المصارف السعودية أكثر حصانة ومتانة من المصارف الغربية والأمريكية، فالأخيرة قيمت موجوداتها بأسعارها التاريخية منذ انهيار 2008م، وحين كانت سندات الرهن العقاري أكثرها لا تساوي الورق الذي دوِّنت عليه.

ولا شك أن حصانة مصارفنا تعود لحزم مؤسسة النقد ومحافظتها، ولكنني أعتقد أنها بالغت في المحافظة إلى الحد الذي أضر بحاملي أسهم المصارف السعودية لصالح المشترين الصبورين، فمخصصات القروض لدينا تبلغ في أكثر المصارف فوق 150٪ من القروض المشكوك فيها!! وكلها تزيد عن 100٪!! ولا أدري لماذا هذه المبالغة في تجنيب تلك المخصصات وخصمها من الأرباح؟!.. يقول المحافظون إن تلك المخصصات لن تضيع بالكامل على المصارف وأنه سيعود جزء كبير منها وعندها تحسب كأرباح!!.. ولكن هذا يعطي صورة غير عادلة في الوقت الحالي مما جعل أسهم مصارفنا تنخفض بسبب المبالغة في تجنيب المخصصات.

من ناحية أخرى فإن المؤسسة تقيد الأذرعة الاستثمارية للبنوك السعودية بشدة، خوفاً من أي هزة قد تقع، وفي هذا أيضاً مبالغة، فلماذا لا يسمح لمصارفنا بالاستثمار في الأسهم - وهي أكثر عائداً من الفوائد - لماذا لا يسمح لها بالمشاركة مع المطورين العقاريين في بناء ضواحٍ جديدة تحل مشكلة السكن وتزيد العرض وتحقق أرباحاً مجزية للمصارف، على الأقل تسمح باستثمار حقوق المساهمين في الأسهم الجيدة والتطوير العقاري بدل أن تكون كلها قروض نصفها ديون مشكوك فيها!!

*نقلا عن الرياض

http://www.alriyadh.com/959060