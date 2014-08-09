الصراع الروسي - الغربي

مثلما لاحظنا فإن الاشتباك الاقتصادي بين الغرب وروسيا قد زاد حدة بعد فرض الحزمة الثالثة من العقوبات الاقتصادية على روسيا وهي عقوبات تشمل شخصيات وشركات ومصارف وتجميد أصول، كما إنها تشدد اجراءات منح التراخيص على الواردات والصادرات والتعاون العسكري. من جهتها فإن روسيا بدأت تفرض عقوبات مضادة. والعقوبات الروسية قد تشمل إغلاق بعض الممرات الجوية لشركات محددة للطيران المدني ومنع استيراد بعض المنتجات الأوروبية والأمريكية كالفواكه والخمور واللحوم والسيارات وربما منع تصدير التيتانيوم إلى شركتي بوينج وايرباص. هذا بالإضافة إلى حضر دخول شخصيات معينة إلى روسيا.

ونحن يمكن أن نقول عسى الطايح فيهم ما يقوم. ولكن لا. فهذا الصراع الاقتصادي هو صراع غير عادي قد يحدد مستقبل النظام العالمي. وهذا يعود إلى عدة عوامل. أهمها أن روسيا قوة عسكرية ونووية ضخمة. فهي البلد الوحيد في العالم القادر على تدمير الولايات المتحدة. الأمر الآخر أن الاقتصاد الروسي هو خامس أكبر اقتصاد في العالم حسب تصنيف البنك الدولي. واقتصاد بهذا الحجم من الصعب مقاطعته دون أن يؤثر ذلك بالسالب على البلدان المقاطعة. وحتى تتضح الصورة أكثر فإن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأوروبا يتجاوز 400 مليار يورو. كما أن أوروبا تعتمد على مصادر الطاقة والغاز الروسي بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40%. كذلك فإن حجم التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة وإن كان يقل بكثير عن اوروبا فإن حجمه لا يستهان به 40 مليار دولار. وللمقارنة فإن حجم التبادل التجاري بيننا وبين الولايات المتحدة هو عند 76 مليار دولار.

ولذلك حتى إذا استبعدنا احتمال تطور هذا الصراع الاقتصادي إلى عسكري، فإن التطاحن الاقتصادي بين القوى العظمي سوف ينعكس على البلدان المتصارعة وبلدان العالم المرتبطة بها. فالولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد في العالم، والاتحاد الاوروبي حجم اقتصاده لا يقل عن أمريكا. وروسيا، كما تمت الإشارة، هي خامس القوى الاقتصادية. إذاً فالمصارعة الاقتصادية بين هذه الفضاءات الاقتصادية الشاسعة سوف تكون له نتائج تتخطى تلك البلدان وإن بنسبة متفاوته. فخسائر اوروبا نتيجة العقوبات التي فرضتها قد تصل إلى 40 مليار يورو هذا العام وستكون المانيا على قائمة البلدان الأوروبية المتأثرة وذلك بحكم حجم التبادل التجاري مع روسيا والذي يزيد عن 76 مليار يورو. وهذه المشاحنة بين أوروبا وروسيا تصب في المصلحة الأمريكية. فالولايات المتحدة لا تخشى التحالف الروسي الصيني بقدر ما تخشى التحالف الروسي الأوروبي.

من ناحية أخرى فإن هذا الصراع بين الغرب وروسيا سوف يفسح المجال للصين لتعزيز مواقعها الاقتصادية المتقدمة أصلاً. فمثلما نعلم فإن أي تراجع للاقتصاد الأمريكي سوف يفتح المجال للبلد الثاني في العالم الذي ينتظر دوره لاحتلال موقع الصدارة وإزاحة البلد الأول من مكانة فوراً. كما أن روسيا سوف تستفيد من تعطيل قواعد التجارة الدولية في تقديم الدعم لشركاتها من خلال مقاطعة البضائع الأمريكية والأوروبية التي يمكن انتاجها محلياً. الأمر الذي من شأنه تعزيز الموقع الاقتصادي لروسيا على المستوى المتوسط والبعيد. كذلك فإن منظمة التجارة العالمية قد تتضرر كثيراً إذا ما توسعت المقاطعة وزادت الإجراءات الحمائية.

*نقلا عن الرياض

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