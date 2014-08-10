"جي إي" تعزز استثمارها بإفريقيا بضخ ملياري دولار

عززت شركة "جي إي" استثمارها في إفريقيا بملياري دولار خلال السنوات الأربع القادمة، كما أنها ستضاعف عدد الموظفين المحليين هناك، جاء ذلك الإعلان على هامش قمة إفريقيا-أميركا في واشنطن.

ويشير تقرير للزميلة منى الشقاقي من واشنطن إلى أن الشركة الدولية العملاقة جي إي إلى أن إفريقيا تعتبر إحدى أهم مناطق التطور الاقتصادي عالمياً، فقد تجاوزت قيمة الطلبيات على منتجات الشركة من تربينات ومولدات وغيرها في القارة بـ8.3 مليار دولار العام الماضي، مقارنةً بنشاط محدود قبلَ 14 سنة.

ويعتبر أهم تحديات التطور في إفريقيا، هو توليد الطاقة الكهربائية وإيصالها للأفراد والشركات، حيث إن اثنينِ من بين كلِ ثلاثةِ أفارقة يقطنون وسط وجنوب القارة لا تتوفر لديهِم الكهرباء، هذا بالإضافة إلى انقطاعها بشكل مستمر في الكثير من الدول الإفريقية.

في هذا الصدد يقول جيم كيم مدير البنك الدولي "في كل إفريقيا هناك طاقة كهربائية تعادل تلك التي تتوفر في بلجيكا. لكن المشكلة تكمن في كيفية استخدامها من هذه البلدان، وقال يجب أن نكون جادين في فكرة توليد الطاقة النووية، من هذه المواد كطاقة الفحم أو الطاقة المائية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تهدف من خلال مشروع أُعلن العام الماضي إلى مضاعفة عدد سكان القارة الإفريقية الذين تصلهم الكهرباء، حيث تسعى الحكومة الأميركية إلى استثمار 7 مليارات دولار خلال الأعوام الخمسةِ المقبلة، بالإضافة إلى مبلغ مشابه من القطاع الخاص، رغم أن الكثيرين يشككون في قدرة الحكومة على الالتزام بهذا الهدف.

ويقول جيف اميلت - الرئيس التنفيذي – لـ "جي إي": "إنه هدف طموح فيما يتعلق بالكمية، وكيفية التنفيذ، لا شك أن هناك نمواً سيحصل في عدة مجالات، منها النمو التقني، ونمو في السياسات العاملة وفي الابتكار.

من ناحيتها ستعمل جي إي على تطوير محطات للكهرباء لتوليد 5000 آلاف ميغاوات من الطاقة في الجزائر ونيجيريا. لكن المبادرةَ لا تأتي فقط من الشركات الكبيرة. فالمغني الأميركي من الأصل السنيغالي آيكون يحاول من خلال شركته "اكون لايتنج افريكا" استخدام الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء لمليونِ إفريقي.

ويقول آيكون-مغني: "أردت أن أدعم الطاقة من خلال شركة، وليس من خلال المؤسسات الخيرية، مما سيؤدي إلى نمو في إفريقيا وهو في النهاية عمل مربح، فلماذا لا يشترك فيه الأفارقة؟".

وفيما يتعلق بمنطقتنا، أوضح نبيل حبايب- المدير التنفيذي لجنرال إلكتريك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حديثه لـ"العربية" عن واقع الطاقة الكهربائية في المنطقة إلى اهتمام الحكومات المتزايد بهذا الموضوع. وأكد حبايب أن خطوة مصر في إلغاء الدعم عن الوقود سيكون لها أثر إيجابي على واقع الكهرباء في مصر.

أما من جهة التحديات، فأشار حبايب إلى أن نقص المهارات هو العائق الأكبر، لكن الشركة تحاول التغلب عليه من خلال تدريب وتأهيل مواطني الدول التي تستثمر بها في المنطقة.

