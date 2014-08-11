6.97 مليون مسافر عبر مطار هيثرو البريطاني في يوليو

قال مطار هيثرو أكبر مطارات بريطانيا إن حركة الركاب في شهر يوليو كانت الأكثر ازدحاما في تاريخ المطار إذ استقبل 6.97 مليون راكب بزيادة 0.5 بالمئة عن نفس الشهر من العام الماضي.



ويقع مطار هيثرو في غرب لندن ويعمل قرب طاقته القصوى وهو محل جدل سياسي منذ فترة طويلة بشأن خطط توسعته.



وقال المطار إن حركة الركاب مع الصين نمت 10.4 بالمئة في يوليو.



والمطار مملوك لهيثرو ايربورت هولدنجز وهي شركة غير مدرجة. وأكبر مساهم في الشركة هو فيروفيال الاسبانية للبنية التحتية إلى جانب قطر القابضة ومؤسسة الصين للاستثمار ومؤسسة الاستثمار التابعة لحكومة سنغافورة.