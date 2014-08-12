19 مليار درهم استثمارات الخليجيين بدبي في 6 أشهر

كشف التقرير نصف السنوي للتصرفات العقارية الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن استثمارات الخليجيين في سوق دبي العقاري وصلت إلى ما يقارب 19 مليار درهم. حيث تفوق مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة على نظرائهم من المستثمرين الخليجيين، وذلك من حيث القيمة الإجمالية للاستثمار في القطاع العقاري بمدينة دبي حيث وصلت الى أكثر من 12,5 مليار درهم، حيث إن الاستثمارات التي ضخها مواطنو الدولة بلغت ضعفي إجمالي الاستثمارات الخليجية والتي تصل الى 6.5 مليار درهم.

وصرح سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي "أن المستثمرين الإماراتيين سجلوا 2,513 صفقة عقارية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بقيمة إجمالية قدرها 12,568 مليار درهم. وبذلك، تمكنوا من التربع على كافة قوائم المستثمرين التي وردت في تقرير التصرفات الأخير الصادر عن إدارة البحوث والدراسات العقارية. وهذا يدل على إقبال مواطني الدولة على الاستثمار في سوقنا العقارية يبعث برسائل مطمئنة إلى كافة شرائح المستثمرين، لاسيما وأن ذلك يعني الاستثمار طويل الأجل، إضافة إلى تعزيز الثقة في السوق على المدى البعيد، ما يؤدي حتماً إلى وضع الأسس الراسخة التي تضمن له الاستدامة والاستقرار".

وأضاف بن مجرن: "إن السياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومة دبي أوجدت حوافز ذكية لتشجيع الاستثمار العقاري من مختلف الجنسيات. ويظهر جلياً نجاح هذه السياسة من خلال الحجم الهائل للاستثمارات التي يسجلها غير المواطنين من الخليجيين والعرب والجنسيات الأجنبية الأخرى. ومع ذلك، فإننا ننظر بعين الرضا لوجود هذا الكم الهائل من المستثمرين المواطنين الذين وضعوا ثقتهم بالسوق العقارية في إمارة دبي".

وكشف التقرير الذي يغطي التصرفات العقارية للنصف الأول من العام الجاري عن أن المستثمرين السعوديين حلوا في المرتبة الثانية بعد مواطني الدولة على قائمة المستثمرين الخليجيين. وتحقق ذلك بعد تسجيلهم 1.121 إجراء وصلت قيمتها 3,371 مليار درهم.

وحل مواطنو دولة قطر في المرتبة الثالثة على قائمة المستثمرين الخليجيين، وذلك بعد أن سجلوا 113 إجراء بقيمة إجمالية قدرها 1,463 مليار درهم. وجاء مواطنو الكويت في المرتبة الرابعة على القائمة ذاتها ن خلال 263 إجراء بقيمة 839 مليون درهم، تلاهم مواطنو سلطنة عمان الذين استثمروا 482 مليون درهم، وأخيراً مواطنو مملكة البحرين الذين وصل حجم استثماراتهم في السوق المحلية إلى 247 مليون درهم.



