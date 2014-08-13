السعودية.. الطلب على القروض الاجتماعية يقفز إلى 300%

قال أحمد الجبرين المتحدث الرسمي في البنك السعودي للتسليف والادخار، إن تأخر البنك في صرف القروض الاجتماعية للمتقدمين إلى مدة تصل إلى شهرين، يعود إلى زيادة عدد طلبات المتقدمين على القروض بنسبة وصلت إلى 300 في المائة، بعد تطبيق لائحة البنك بصيغتها الجديدة للقروض الاجتماعية.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، قال الجبرين، إن طلبات القروض الاجتماعية الواردة للبنك منذ 15/ 6/ 1435هـ حتى 15/ 10 /1435هـ (أربعة أشهر) تجاوزت 165 ألف قرض، صرف خلالها البنك نحو عشرة مليارات ريال.

وبالمقارنة بالعام الماضي فقد وصل عدد طلبات القروض 135 ألف قرض اجتماعي، بقيمة وصلت إلى 6 مليارات ريال.

وأضاف الجبرين، أن بطء عمليات صرف القروض الاجتماعية طبيعي نتيجة ارتفاع الطلبات، واصفا ما يحدث من تأخير في الصرف بـ "المرحلة الوقتية" إذ سيتجاوزها البنك في وقت لاحق لحين الانتهاء من الطلبات المتكدسة. مضيفا: "ستعود الأمور طبيعية والمياه إلى مجاريها بعد أن ننتهي من هذه الأزمة الوقتية، وسنعود إلى نهجنا السابق في صرف القروض في مدة تراوح بين ثلاثة وعشرة أيام".

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن البنك لا يزال يستقبل طلبات التقديم على القروض بشكل كبير، إلا أن الموضوع ستتم معالجته بشكل عاجل، وسيتم استيعاب جميع الطلبات المتقدمة للبنك.

وتتضمن لائحة البنك بصيغتها الجديدة رفع الحد الأعلى لراتب المقترض إلى عشرة آلاف ريال بدلاً من ثمانية آلاف، ورفع الحد الأعلى لقيمة القرض ليصبح 60 ألف ريال بدلاً من الحد الحالي البالغ 45 ألفاً، وإلغاء شرط العمر بالنسبة لقرض الأسرة، وتم تحديد مدة عقد النكاح لقرض الزواج بسنة واحدة من تاريخ العقد، وكذلك تقليص الفترة ما بين القرضين من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة.

