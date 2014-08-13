مؤشر أسعار الجملة بالسعودية يرتفع بــ0.3% في يوليو

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر يوليو الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بنسبة 0.3%، وذلك بسبب التغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة.

وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري أن عددا من الأقسام المكونة لمؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة شهدت ارتفاعا تصدرها قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة الذي ارتفع بنسبة (5.0%)، تلاه قسم المشروبات والدخان بنسبة (4.4%) ثم قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة ارتفاع بلغت (3.2%).

وعلى العكس من ذلك تصدر قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية الأقسام المتراجعة في يوليو الماضي بنسبة (1.6%)، تلاه قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة (0.9%) و قسم السلع الأخرى بنسبة (0.8%) ثم قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة (0.4%) وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة تراجع (0.3%) و قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة (0.2%)، فيما ظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره القياسي السابق ولم يطرأ عليه أي تغير نسبي يذكر.

وبلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر يوليو مستوى (159.3) نقطة مقابل (159.0) لشهر يونيو 2014، ويعني ذلك ارتفاعاً في مؤشر شهر يوليو 2014 م بنسبة (0.2%) قياساً بمؤشـر يونيو، ويعزى ذلك إلى التغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة.

وتصدر الأقسام المرتفعة قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة ارتفاع (1.5%)، ثم قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة (0.7%) وقسما المواد الغذائية والحيوانات الحية والآلات ومعدات النقل بنسبة (0.2%)، فيما حقق قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة ارتفاعا بنسبة (0.1%).

كما تصدر قسم السلع الأخرى الأقسام المتراجعة بنسبة (1.8%)، تلاه قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة (0.8%) وقسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة (0.4%) وقسم المشروبات والدخان بنسبة (0.2%)، فيما ظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره القياسي السابق ولم يطرأ عليه أي تغير نسبي يذكر.