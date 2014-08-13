إنتاج النفط الأميركي يقفز لأعلى مستوى في 27 عاماً

قدرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية‭ ‬يوم أمس الثلاثاء أن متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام في يوليو بلغ 8.5 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ أبريل 1987.

وقالت الإدارة في تقريرها الشهري لتوقعات الطاقة للأجل القصير إنه من المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج النفط الاميركي حوالي 8.5 مليون برميل يوميا في 2014 و9.3 مليون برميل يوميا في 2015.

والتقدير للعام 2015 هو أعلى مستوى للمتوسط السنوي لإنتاج النفط منذ 1972.

وقالت الإدارة إنها تتوقع أن تهبط حصة الواردات من إجمالي استهلاك المنتجات البترولية الأميركية في 2015 إلى 22 بالمئة من المستوى المسجل في 2013 والبالغ 33 بالمئة. وتمثل حصة الاستيراد المتوقعة في 2015 أدنى مستوى منذ 1970.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لإنتاج أوبك مع محاولة الدول الأعضاء بالمنظمة استيعاب نمو في إنتاج الدول غير الأعضاء.

وخفضت الإدارة توقعاتها لإنتاج أوبك في 2014 بمقدار 300 ألف برميل الى 35.84 مليون برميل يوميا وتوقعاتها لإنتاج المنظمة في 2015 بمقدار 100 ألف برميل الى 36.07 مليون برميل يوميا.

وتتوقع الإدارة الآن أن الإمدادات من الدول غير الأعضاء في أوبك سترتفع الى 55.81 مليون برميل يوميا هذا العام من تقديراتها السابقة البالغة 55.66 مليون برميل يوميا بفعل نمو في الولايات المتحدة وكندا وروسيا.

ورفعت أيضا تقديراتها للإمدادات في 2015 إلى 56.90 مليون برميل يوميا من 56.88 مليون برميل يوميا.

وقالت الإدارة إن توقعاتها لا تفترض تعطلا للمعروض من النفط أو الطلب عليه كنتيجة للأحداث الجارية في أوكرانيا.