مساكننا لا تتوافق مع طبيعتنا؟!

حين تنظر حولك في الدول الأوروبية أو الشرق الآسيوية ودول الزلازل كاليابان مثل، أو حتى الولايات المتحدة بمختلف الولايات والطقس المتغير، وحتى روسيا وثلوجها والدول الأسكندنافية، ستجد أن طبيعة البناء "للمساكن" و"المباني" بصورة عامة تتوافق مع الطبيعة بصورة عامة وشمولية، لا أريد تفصيل طقس هذه الدول وطبيعة المباني فهي لا تخفى عن المتخصصين من مهندسين أو وزارة البلديات التي تصدر رخص البناء أو وزارة الكهرباء والمياة بحكم الطاقة الكهربائية، وكل من له علاقة بالبناء، فطبيعة المملكة في معظمها عدى المنطقة الجنوبية، هي صحراوية، شديدة الحرارة وجافة معظم السنة، وبرد قارس شتاء، وشمس حارقة بالصيف وأجواء غبار معظم الصيف، هذه طبيعية أجواء بلادنا ولا أحد يمكن له التحكم بتغيير هذا الطقس بالطبع، ولكن السؤال كيف نستفيد من هذا الطقس بقدر الأمكان، وأيضا نبني مساكننا بما يتناسب مع هذه الأجواء الحارة والمغبرة معظم السنة، حيث الواضح أننا "كمجتمع" ننظر إلى بيت سكني كبير و "أحواش" ومجالس وغرف كبيرة، حتى أن الكثير يتذمر حين تتحدث عن منزل أقل من 400 متر أو بحدود 300 متر، والدراسات تؤكد على أننا "كمجتمع" لا نستخدم 40% من سكننا فهو مهدر ببناء وتكلفة بدون استخدام حقيقي، وهذا مكلف ماليا وكهربائيا وكل شيء.

السؤال هنا، من يدرس وضع "مساكننا" يجدها لا تتؤام مع "طقسنا" ووضعنا الحقيقي كأجواء "الشمس والحر والغبار" في ظل منازل كبيرة أو يسعى الكثير على أن تكون كبيرة، فلا طاقة شمسية مستخدمة للمنازل بأي شكل من الأشكال، حتى في توفير طاقة كهربائية لسخان ماء، ناهيك عن الكهرباء، فناء واسع بالمنازل أو متوسطة ويكسوها الغبار طول اليوم فتحتاج غسيل وتنظيف فلا جدوى منها وأصبحت عبئا كل ما كبر المنزل، ونستمر بنفس الخطاء ببناء فناء واسع يكسوه الغبار، طبيعة المنزل ليس محميا من الحرارة، أو له مواصفات ومعايير تتناسب وتتؤام مع طبيعة أجواء المملكة، بحيث نستفيد من منازل تتناسب مع طقسنا وأجوانا، وهذا سيوفر الكثير لنا مستقبلا، فلا يكون كل منزل وبناء من أفكار مستقلة أو بدون مواصفات محددة، وهذا مطبق بمعظم دول العالم ولا شك أننا سنستفيد من كل ذلك حين يطبق، يجب العمل على الاستفادة من الطقس لدينا من توفر طاقة كهربائية أو عازل أو مساحات ومساكن تتوافق مع طبيعتنا، فلا تصبح عبئا علينا كما هي اليوم.



* نقلا عن صحيفة "الرياض"

http://www.alriyadh.com/960470