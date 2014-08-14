الاقتصاد الفرنسي يخيب آمال الأوروبيين بالربع الثاني

قالت وكالة الإحصاءات الوطنية الفرنسية اليوم الخميس، إن اقتصاد فرنسا لم يحقق أي نمو في الربع الثاني من العام وذلك على غرار الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.

وتوقع 32 محللاً استطلعت "رويترز" آراءهم نمو ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو 0.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى يونيو.

وتعهدت الحكومة بأن "تطلع الفرنسيين على الحقيقة" بشأن حالة الاقتصاد بعد نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي مما زاد التوقعات بإدخال تعديلات على توقعات النمو السنوي وعجز الميزانية التي يقول الاقتصاديون إنها بالغة التفاؤل.

كان الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا نما 0.2 بالمئة في الربع الأخير من 2013.



