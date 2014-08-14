سويسرا تجدد اتفاقياتها مع إيران بالرغم من العقوبات

قالت سويسرا يوم أمس الأربعاء، إنها ستمدد تعليق العقوبات ضد إيران في تجارة المعادن النفيسة والمنتجات البتروكيماوية حتى 12 ديسمبر في ضوء موافقة القوى العالمية وطهران على تمديد المفاوضات.

وقال مجلس الوزراء السويسري في بيان إنه يسير حذو الاتحاد الأوروبي الذي وافق في 21 يوليو على الإبقاء على تعليق العقوبات حتى 24 نوفمبر.

وكانت السلطات السويسرية قد رفعت أصلا حظرا على تجارة المعادن النفيسة مع الجمهورية الإسلامية في يناير. وخففت أيضا القيود على تجارة المنتجات البتروكيماوية ونقل النفط الإيراني ومنتجاته وتقديم التأمين على الشحنات. ورفعت سقوف تحويلات الاموال الي الايرانيين الي عشرة اضعاف.

واتفقت إيران والدول الكبرى الست في يوليو على تمديد أربعة اشهر للمفاوضات بشان اتفاق طويل نووي الاجل سينهي تدريجيا العقوبات على طهران في مقابل قيود على برنامجها النووي.