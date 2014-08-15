نظام ساند.. هل هو اختياري؟

المشكلة تكمن في أن قرار (ساند) أتى فقط بعد أسابيع قليلة من إعلان المؤسسات التي تعنى بمصالح الموظفين، ممن هم على رأس العمل ومن هم متقاعدون، بأن مؤسساتهم معرضة لللإفلاس.

ولذلك، فما أن تم صدور قرار تطبيق هذا النظام، حتى بدأت أقلام الكتاب في الصحف الرسمية إضافة إلى جميع قنوات التواصل الاجتماعي. ومن خلال قراءة ما تم كتابته؛ اتضحت نقاط مهمة منها: أن البعض لم يقرأ نقاط النظام بتمعن، والأكثر من شرائح المجتمع تحدثت عنه بعاطفة دون أن تعلم على من ينطبق هذا النظام، وهل له بعد إستراتيجي في حياة المواطن.

ولكن الواقع يقول إن نظام ساند قد تأخر تطبيقه. وهذا لا يعني أن أي مسؤول في الماضي غافل عن أهمية مثل هذا النظام، ولكن قد تكون تحفظات الكثير في أن بعضهم لم يرد أن يكون هو من يعلق الجرس.

ولكن العتب على الجهة المسؤولة، هي أنها قامت بتطبيق القرار بصورة مفاجئة، مع العلم بأنه كانت لديها فرص -منذ عدة عقود- للحديث عنه أو التعريف به للمواطن دون تطبيقه. ومن ثم يكون المواطن هو من يطالب به، إذا اتضحت له الرؤية، خاصة بعد أن بدأ المواطن السعودي يتجه إلى سوق العمل في القطاع الخاص: كالشركات.. أو المؤسسات المرتبطة بالحكومة مثل: الخطوط السعودية، وسابك. ولكن وإلى الآن هناك تردد من المواطن للعمل في القطاع الخاص؛ بسبب عدم وجود أمان وظيفي. ولكن في نهاية الأمر فنظام ساند هو بمثابة تأمين وقارب أمان للمواطن؛ لكي يتمكن من الاستفادة من حقوقه حتى لو لم يعمل مدة طويلة وخسر عمله أو أصيب أثناء العمل. ولكن السؤال هو لماذا لم يتم تطبيق هذا النظام منذ عقود بأسلوب اختياري إن كان هناك إمكانية تطبيق نظام الاختيار. وهذا ما حصل مثلا لنظام تأمين المركبات والسيارات. ففي الماضي لم يكن التأمين اجباريا ولكن في الوقت الحالي الكل يقوم بتأمين مركبته من مخاطر الحوادث.

ولكن ما هي إمكانية أن يكون نظام ساند اختياريا إلى أن يتم استيعاب محاسنه من قبل المواطن، خاصة أن المبلغ الذي يتم خصمه من الموظف يعتبر قليلا جدا. فمعروف بأن أي نظام جديد يمس دخل الفرد يحدث ردود فعل تلقائية. ومن أفضل الطرق لتعريف الناس به هو مثلا ما قامت به شركة أرامكو السعودية قبل عدة عقود باستحداث نظام الادخار. وجعلته اختياريا. وفي البداية دخل فيه البعض وتردد الكثير. ففي ذلك الوقت لم يحتاج الموظف نظام الادخار ولم يستوعب أهميته؛ لأن كل مواطن تأتيه فاتورتين. فاتورة مبلغها صغير من الكهرباء وأخرى بعدة ريالات من مصلحة المياه. ولاحقا جاءت فاتورة تليفون فقط لمن لديه تليفون. وبعد عدة سنوات بدأت الحياة ونمطها ومصاريفها بالتغير. عند ذلك أصبح مفهوم الادخار يختلف عن السابق. ولكن في نهاية المطاف كان بإمكان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو مصلحة التقاعد أو غيرها من المؤسسات التي لها شأن بدخل الفرد، أن تكون شفافة أكثر فيما تطرحه.

ويجب دائما أن يكون هناك شرح واف عن أي قرار يمس دخل المواطن. ومفروض أن يكون هناك متحدث رسمي لكل من هذه المؤسسات الهامة، ويكون على إطلاع ومتعمقا حيال النظرة المستقبلية وتأثيرها على المواطن. ولذلك كان من المفروض تطبيق نظام ساند منذ زمن، ولكن بعد أن يكون المواطن على دراية بكل تفاصيله قبل صدوره وليس بعد صدوره.

*نقلا عن اليوم

http://www.alyaum.com/article/4007436