السعودية: كل ألف شخص يستهلك 110 براميل نفط يومياً

كشفت دراسات متعلقة بالطاقة في العالم، عن أن كل ألف فرد في السعودية يستهلكون نحو 110 براميل نفط يومياً، وذلك بسبب الاستهلاك المفرط في استخدام الطاقة، مقارنة بالعدد نفسه في الولايات المتحدة، إذ يستهلك كل ألف شخص 60 برميلاً يومياً، مقابل ستة براميل يومياً لكل ألف شخص في الصين.

وأفادت الدراسات التي عرضت في جناح "كفاءة الطاقة" بمعرض "إثراء المعرفة" المقام حالياً في الرياض - وفقاً لوكالة الأنباء السعودية - أن معدل كثافة الطاقة في العالم يتناقص بـ11 في المئة، بمعنى أن الإنتاج يرتفع مقارنة بالاستهلاك، إلا أن الاستهلاك في السعودية ظل مرتفعاً بشكل كبير، وخصوصاً خلال الأعوام الـ25 الماضية، مقارنة بالدول المتقدمة التي تنخفض فيها هذه المعدلات، ما دعا إلى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة المحلية، وفقا لصحيفة "الحياة".

ودفعت تلك الأرقام شركة "أرامكو السعودية" إلى استثمار معرضها "إثراء المعرفة"، في رفع مستوى الوعي، وغرس مفهوم الترشيد لدى أفراد الأسرة والمجتمع، والحض على نبذ الإسراف، والتعريف بخدمات تدقيق الطاقة، والتقنيات المرشدة من أجهزة ومعدات ذات كفاءة في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

