السعودية: التمويل محصور على مقترضي الصندوق العقاري

كشفت مصادر بنكية أن المستحقين للتمويل الإضافي في السعودية هم من يحصلون على قرض صندوق التنمية العقارية البالغة قيمته 500 ألف ريال.

وقالت المصادر لصحيفة "عكاظ": "إن التمويل الإضافي يكون للراغبين في شراء وحدات سكنية ولم يوف قرض الصندوق لشراء المسكن"، حيث باشرت عدد من البنوك السعودية توقيع اتفاقيات مع الصندوق العقاري من أجل تقديم التمويل الإضافي مقابل نسبة تتراوح بين 1 و2 في المئة، وقدمت التمويل الإضافي لأكثر من 400 مواطن.

وعن سؤال حول إمكانية أن يحصل الشخص على قرض، أشارت المصادر إلى أن القروض متاحة أمام الجميع، وليس التمويل الإضافي، وإنما قروض عادية، إلا أن التمويل الإضافي يحتاج لموافقة من صندوق التنمية العقارية.

وعما إذا كان هناك قرض أو تمويل إضافي لأصحاب قروض البناء، حيث إن الدفعات التي يحصل عليها من الصندوق العقاري للبناء لا تكون كافية، خاصة الدفعة الأولى، أشار المصدر إلى أن هناك فكرة تحت الدراسة في الصندوق العقاري لتقديم تمويل إضافي من البنوك لأصحاب قروض البناء، إلا أن هذا الإجراء تحت الدراسة.

وشرعت وزارة الإسكان في تنفيذ 9700 وحدة سكنية في جدة، كما علمت "عكاظ" أن وزارة الإسكان ستبدأ قريبا في تنفيذ وحدات سكنية في عروس البحر الأحمر على مساحة 12 مليون متر مربع، ويجري حاليا تنفيذ البنية التحتية لهذه المساحة.

ومن المعلوم أن وزارة الإسكان ستقوم بتطبيق آلية الاستحقاق والأولوية على جميع المتقدمين ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/1435 هـ. وتشمل عملية توزيع الوحدات السكنية 3137 وحدة سكنية من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جازان، إضافة إلى 821 وحدة سكنية جاهزة ضمن مشاريع وزارة الإسكان التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين في جميع مناطق المملكة والموزعة على محافظات أبوحجر 149 وحدة سكنية، صامطة 162 وحدة سكنية، صبيا 261 وحدة سكنية، وبيش 249 وحدة سكنية. ولدى وزارة الإسكان مشاريع إسكانية أخرى يتم تنفيذها في جميع مناطق المملكة، تشمل بناء وحدات سكنية يبلغ عددها 17188 وحدة سكنية وأراضي مطورة تحت التنفيذ تستوعب بناء 46000 وحدة سكنية، إضافة إلى أراض مطورة (تحت التصميم تستوعب بناء 103 آلاف وحدة سكنية ضمن منتج الأرض والقرض ليكون مجموع ما تستوعبه الأراضي المطورة والوحدات السكنية الجاهزة قرابة 166 ألفا. كما أن هذا العدد في ازدياد مع استمرار حصول الوزارة على أراض جديدة ودخولها مرحلة التصميم ومن ثم التنفيذ.

يشار إلى أن تنظيم الدعم السكني يستهدف الأسرة السعودية التي لا تمتلك مسكنا مناسبا ولم يسبق لها الاستفادة من برنامج دعم سكني سابق، وأن التوزيع سيكون في مكان إقامة الأسرة وعلى سبيل التمليك.