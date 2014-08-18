السعودية: إيرادات الزكاة تقفز لـ28 مليار ريال بـ2014

كشفت مصلحة الزكاة والدخل أن إيراداتها للعام الجاري تقدر بـ28 مليار ريال بنسبة نمو 12% عن العام الماضي، مشيرة إلى أنه تم تحقيق إيرادات مالية بلغت 20 مليار ريال حتى نهاية الشهر السابع من العام المالي الجاري.

ووفقا لصحيفة "اليوم"، قال صالح العواجي، نائب المدير العام للعمليات المساندة في مصلحة الزكاة والدخل، إن المصلحة قامت بتوريد 13 مليار ريال للضمان الاجتماعي من أموال الزكاة التي تم تحصيلها العام الماضي، متوقعاً أن يزيد ذلك الرقم ليصل إلى ما يقارب 15 مليار ريال سيتم توريدها حتى نهاية العام المالي الجاري.

وأشار العواجي إلى أن جميع إيرادات المصلحة من الزكاة يتم إيداعها بشكل أسبوعي في مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب خاص بالضمان الاجتماعي، حيث تُسهم المصلحة بالجزء الأكبر مما يُصرف على مستفيدي الضمان، في الوقت الذي تذهب فيه جميع إيرادات الضرائب إلى حساب الخزينة العامة للدولة.

وأوضح العواجي في تصريح سابق للصحيفة، كشفت فيه أن مصلحة الزكاة والدخل حققت إيرادات مالية للعام الجاري تجاوزت الـ20 مليار ريال حتى نهاية الشهر السابع من العام المالي الجاري، متوقعة زيادة الإيرادات خلال الأشهر الأربعة المقبلة نظير التزام المنشآت بدفع المستحقات التي عليها.

ونشرت الصحيفة مطلع الشهر الجاري على لسان نائب المدير العام للعمليات المساندة، عن إيرادات المصلحة خلال شهر رمضان المبارك من العام الجاري، حيث بلغت ملياري ريال، ولفت وقتها إلى أن المصلحة تستقبل الإقرارات الزكوية عن طريق بوابتها الإلكترونية وكذلك السداد من خلال نظام "سداد".

وتطرق العواجي حينها إلى أن فترات التأخير بالسداد تقلصت خلال الفترة الماضية بسبب خدمة "سداد" الإلكترونية، حيث تعمل المصلحة على متابعة التحصيل والمكلفين وكذلك المتأخرين بالسداد بشكل مستمر.

وقال: "في الوقت الراهن لا يستطيع أصحاب المنشآت التجارية التلاعب إذا كانت منشآتهم التجارية نشطة وتعمل فعليا ولديها عمالة أو تقوم بالاستيراد أو تحصل على عقود حكومية أو غير حكومية، حيث يتطلب الدخول في المنافسات وجود شهادة من المصلحة سارية المفعول".

وفي سياق آخر، تعقد مصلحة الزكاة والدخل صباح اليوم، مؤتمراً صحافية في مبناها الجديد الواقع شمال العاصمة على طريق الملك فهد، وذلك بعد توقيعها اتفاقية استخدام تطبيقات أنظمة "ساب" في الإيرادات الزكوية والضريبية، وينفذ ذلك شركة "إنفينيو" بحضور رئيس شركة ساب العالمية للقطاع الحكومي والصناعي لمتابعة رعاية مشروع تطوير وتحديث الأنظمة الآلية الزكوية والضريبية للمصلحة.