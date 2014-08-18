4.63 مليار دولار حجم سوق التقنيات الصوتية بالمنطقة

توقع خبراء "إنفوكوم إنترناشيونال" Infocomm International، الجمعية التجارية العالمية الجامعة تحت مظلتها للمؤسسات المهنية المختصة بالصوتيات والمرئيات، أن تبلغ قيمة سوق الحلول الصوتية المرئية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 4.63 مليار دولار بحلول العام 2016، مع الإشارة إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من بين أسرع أسواق العالم نموا من حيث مبيعات التقنيات الصوتية المرئية.

فوفقا لتقرير صدر أخيرا عن "إنفوكوم إنترناشيونال" ستقفز قيمة سوق الحلول الصوتية المرئية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من 2.79 مليار دولار في عام 2012 إلى 4.63 بحلول عام 2016، أي بمعدل نمو سنوي 13 بالمئة.

واستند معدو التقرير إلى شواهد من بينها المشاريع العملاقة قيد التنفيذ في أرجاء المنطقة للارتقاء بالبنية التحتية استعدادا لاستضافة فعاليات عالمية عديدة، في طليعتها استضافة دبي لمعرض "إكسبو 2020"، ومن ثم استضافة العاصمة القطرية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وفي سياق مواز، يتوقع التقرير المذكور أن تقفز قيمة سوق التقنيات الصوتية المرئية بدولة الإمارات العربية المتحدة من 700 مليون دولار في عام 2012 إلى 1.24 مليار دولار في عام 2016، لتكون السوق الإماراتية الأسرع نموا في الشرق الأوسط وثاني أكبر أسواق المنطقة على الإطلاق.

وتعد دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة عامة، أبرز مراكز التقنيات الصوتية المرئية بمنطقة الشرق الأوسط، إذ تستفيد بقية أسواق المنطقة وعدد من الأسواق خارجها من خبرتها وتجربتها الواسعة في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، قال ريتشارد تان، المدير التنفيذي لدى "إنفوكوم آسيا ليمتد": "منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفي مقدمتها دبي، في طليعة الأسواق العالمية ذات الآفاق الواعدة في مجال التقنيات الصوتية المرئية، والفضل في ذلك للاستثمار الكبير في اقتناء أحدث جيل من تلك التقنيات، والتركيبة السكانية الفتية لبلدان المنطقة، وإقبال القاطنين بها على التقنية الإنترنية، فضلا عن قدرة أسواق المنطقة على استيعاب المزيد من التقنيات الصوتية المرئية".

وتستضيف دبي سنويا معرض وقمة "إنفوكوم الشرق الأوسط وإفريقيا" من تنظيم "إنفوكوم آسيا" و"مركز دبي التجاري العالمي"، ويسهم الحدث في تعريف مرتاديه من المختصين والموزعين في مجال التقنيات الصوتية المرئية بالفرص الهائلة المتاحة في أسواق المنطقة.

وهذا العام ينعقد "إنفوكوم الشرق الأوسط وإفريقيا"، في دورته الرابعة، تحت شعار "شاهد. اسمع. المس. مستقبل أعمالك" وذلك خلال المدة بين 13 حتى 16 أكتوبر 2014، بالتزامن مع "أسبوع جيتكس للتقنية 2014" في "مركز دبي التجاري العالمي".

وتعتمد قطاعات الأعمال الرأسية المختلفة على التقنيات الصوتية المرئية، منها المؤسسات التعليمية والصحية والإعلامية وقطاع النقل، وتشمل تلك التقنيات نطاقا عريضا من المنتجات والخدمات، مثل الشاشات واللوحات الإعلانية الرقمية ونظم الضوء والصوت ومعدات التخزين وغيرها الكثير.