تعالت المطالبات بترشيد استهلاك الطاقة، والتحذير من نضوب النفط، ولكننا لانجد شيئاً مختلفاً في واقع الحياة، فالمطالبات وحدها لاتكفي، فالناس يقولون لماذا أنا؟ أو دعك منهم، كلها دعايات مغرضة؟ نحن بخير، والترشيد أصبح اليوم بحاجة إلى تشريعات تقنن الاستهلاك، وتشريعات تعاقب المسرفين، وتشريعات تكرم المرشّدين، فالأمر لم يعد خياراً، بل أصبح قدراً، لو أردنا لمستوى الرخاء الذي نحن فيه أن يستمر.

يقام في الرياض حالياً، معرض (إثراء المعرفة)، الذي تنظمه أرامكو، لنشر الوعي بأهمية المحافظة على الطاقة، وعدم استنزافها، عرضت فيه دراسات مذهلة، متعلقة بالطاقة، فإن 1000 فرد في المملكة يستهلكون 110 براميل نفط يومياً، أي أكثر من 40 برميلاً عن المستوى العالمي، وذلك بسبب الاستهلاك المفرط، مقارنة بنفس العدد في الولايات المتحدة الأميركية الذين يستهلكون 60 برميلاً يومياً، والصين ستة براميل يومياً، وأفادت الدراسات أن معدل كثافة الطاقة في العالم يتناقص بمعدل 11%، بمعنى أن الإنتاج يرتفع مقارنة بالاستهلاك، إلا أن الاستهلاك في المملكة ظل مرتفعاً بشكل كبير خاصة في الخمسة والعشرين عاماً الماضية، مقارنة مع الدول المتقدمة التي تنخفض فيها هذه المعدلات، مما دعت الحاجة لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة المحلية.

في اليابان ينخفض معدل استهلاك الطاقة بنسبة 18%، وفي الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 32 في المئة، وفي ألمانيا بنسبة 46%، بينما تحتل السعودية الصدارة في معدل زيادة الاستهلاك بالطاقة تقدر بنحو 48% مقارنة بمعدل الإنتاج، وبالطبع الطاقة تشمل المحروقات، والطاقة الكهربائية، التي نستهلكها يومياً، والتي يتم توليدها من النفط.

في كل العالم، تعتبر مسألة الطاقة والطاقة البديلة من أهم القضايا التي تشغل اهتمام الرأي العالمي، حالياَ بسبب الخوف من نفاد هذه المصادر، النفط، والغاز، ومن التقارير التي أثارت الكثير من الجدل، تقرير سيتي جروب للطاقة، قبل سنتين، الذي يفيد أن المملكة ستصبح من مستوردي النفط عام 2030.

يشتكي المواطن السعودي، المسرف في الاستهلاك، ارتفاع فاتورة الكهرباء، خصوصاً في الصيف عندما يزداد الاستهلاك بسبب التكييف، على الرغم أن شركة الكهرباء السعودية تشتري النفط بأسعار رمزية 15 دولاراً للبرميل، مقارنة بسعر سلة أوبك حوالي 100 دولار.



* نقلا عن صحيفة "المدينة"

http://www.al-madina.com/node/551634/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%81.html