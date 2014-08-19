الدولار يرتفع بدعم من بيانات المساكن وعوائد السندات

ارتفع الدولار أثناء التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء بعد بيانات قوية لسوق المساكن في الولايات المتحدة وزيادة في عوائد السندات الأميركية، بفعل آمال بانحسار التوترات الجيوسياسية.

لكن العملة الخضراء من المرجح أن تحتاج إلى إشارة أكثر وضوحا إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يبدأ رفع أسعار الفائدة في موعد أكثر قرباً حتى تتمكن من اختراق نطاق تداولها في الأسابيع القليلة الماضية ويترقب المتعاملون تعليقات من مسوؤلي البنك المركزي في وقت لاحق هذا الأسبوع في مؤتمر عالمي للبنوك المركزية في جاكسون هول.

وارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية - 0.04 بالمئة إلى 81.606 بحلول الساعة 0540 بتوقيت غرينتش بعد أن صعد 0.2 بالمئة يوم الاثنين مواصلا الاقتراب من أعلى مستوى له في 11 شهرا البالغ 81.716 الذي سجله في وقت سابق هذا الشهر.

وسجل اليورو 1.3356 دولار مرتفعا بالكاد عن أدنى مستوى له في تسعة أشهر البالغ 1.3333 دولار الذي هوى اليه في وقت سابق هذا الشهر.

وأمام العملة اليابانية ارتفع الدولار إلى 102.60 ين مع مواصلته التعافي من مستوى منخفض بلغ 101.51 ين سجله في الثامن من اغسطس.