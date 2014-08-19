"العزل الحراري" للمباني يخفض استهلاك الطاقة بـ30%

فيما يسهم العزل الحراري في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30 في المئة تنسق الجهات المعنية في السعودية من أجل تطبيق القرارات التي تقضي بتطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة.

وفرضت الجهات المختصة مزيدا من الأنظمة المتعلقة باستهلاك وهدر الطاقة عبر إلزام المواطنين باستخدام العزل الحراري في المساكن الجديدة، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن 70 في المئة من المباني في المملكة غير معزولة حراريا، وفقا لما نقلتة صحيفة "الاقتصادية".

وتتضمن برامج العزل الحراري التي تعمل عليها الحكومة حاليا تطبيق العزل الحراري الإلزامي في 24 مدينة رئيسة كمرحلة أولى، وسيتم لاحقا تطبيقه في جميع المدن، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الشؤون البلدية والقروية والشركة السعودية للكهرباء.

وتتضمن إجراءات التطبيق الإفادة بشهادة عدم الممانعة التي تصدرها شركة الكهرباء، واشتراط تعهد كل من المالك والمكتب الهندسي للالتزام بمتطلبات العزل، وعمل الترتيبات اللازمة لمعاقبة المكاتب المخالفة.

وتتولى شركة الكهرباء بشكل مؤقت إجراء ثلاث زيارات ميدانية خلال فترة إنشاء المبنى، وربط إيصال التيار بعد التأكد من استخدام العزل الحراري.

كما تتضمن برامج العزل تحديث 13 مواصفة قياسية لعشر مواد عزل حراري، إضافة إلى إصدار مواصفة لمادة جديدة، وإعداد لائحة فنية جديدة للعزل الحراري في المباني الجديدة توضح قيم العزل للجدران والأسقف والنوافذ.

ويعمل في إعداد برنامج ترشيد الطاقة فرق فنية تضم أكثر من 120 مختصا، إضافة إلى مئات المشاركين بطريقة جزئية، من أكثر من 20 جهة ذات علاقة لوضع وتنفيذ برامج فرعية تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والنقل البري والصناعة التي تستهلك 92 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة، وتم إعداد 35 برنامجا فرعيا حتى الآن.

ويستعد المركز السعودي لكفاءة الطاقة لإطلاق التوعية بأهمية العزل الحراري في المباني وتعزيز مفهوم دوره الكبير في التخفيض من استهلاك الكهرباء وكيفية المحافظة عليها.

وتتضمن الحملة إقامة معارض إضافة إلى الصحف والقنوات والوسائل الإعلامية الأخرى، ويتم من خلاله تقديم معلومات ورسائل تستهدف توعية المستهلك في القطاع السكني، وأهمية العزل الحراري.

وسيتم التوضيح للمستهلكين بأفضل السبل والوسائل لترشيد استهلاك الطاقة في المباني السكنية التي تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة.

وأكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة وجود فوائد جمة لتطبيق العزل الحراري، منها الحفاظ على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى ما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف لفترات زمنية طويلة.

يذكر أن حملة التوعية التي سيطلقها مركز كفاءة الطاقة ستبدأ في الـ15 من شهر أكتوبر المقبل لمدة شهر.