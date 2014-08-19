برنت يصعد باتجاه 102 دولار مع انحسار قلق المستثمرين

صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت باتجاه 102 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، لكنها تبقى قرب أدنى مستوى لها في 14 شهراً الذي سجلته في الجلسة السابقة بفعل طلب ضعيف وانحسار القلق بشأن المخاطر على الإمدادات.

وخسر خام القياس الدولي حوالي دولارين يوم الاثنين مع انحسار قلق المستثمرين بشأن الصراع في العراق وارتفاع إنتاج النفط الليبي ليزيد إمدادات وفيرة بالفعل.

وقال يوسوكي سيتا مدير مبيعات السلع في نيوايدج اليابان "مازالت هناك وفرة من النفط في السوق ترجع في معظمها إلى طلب ضعيف من مصافي التكرير في أوروبا وآسيا."

"في الوقت الحالي لا أتوقع أي عوامل يحتمل أنها قد تعيد الطلب إلى السوق."

وصعدت عقود برنت تسليم أكتوبر 23 سنتا إلى 101.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0415 بتوقيت غرينتش بعد أن هبطت 1.93 دولار يوم الاثنين.

وارتفعت عقود الخام الأميركي تسليم سبتمبر 43 سنتا إلى 96.84 دولار للبرميل بعد أن أنهت الجلسة السابقة منخفضة 94 سنتا.

وقال سيتا "برنت قد يختبر 100 دولار لكن من المتوقع أن يجد دعما قويا جدا جدا عند ذلك المستوى. دول أوبك ستتخذ إجراء إذا تراجع النفط عن 100 دولار، لأنها لن يكون بمقدورها الحفاظ على ميزانياتها.