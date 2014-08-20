ستاندرد تشارترد يشتري 10% من شركة توباز العمانية

أعلن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني عن الاستحواذ على حصة أقلية في شركة "توباز للطاقة والملاحة" عبر صفقة استثمار خاص بقيمة خمسة وسبعين مليون دولار.

وبموجب الصفقة، فسيتملك البنك حصة عشرة بالمئة من شركة توباز التي تتخذ من دولة الإمارات المتّحدة مقراً رئيسياً لها، وهي تابعة لشركة "النهضة للخدمات" العمانية (Renaissance Services ).

وتعمل الشركة في مجال خدمات حقول النفط وتمتلك أسطولاً يضم تسعة وتسعين سفينة في منطقة الشرق الأوسط وبحر قزوين. وسيتم توظيف العائدات من هذا الاستثمار لتمويل الخطط التوسعيّة لشركة "توباز".

ويذكر أن هذه تعد الصفقة الأولى للبنك في دولة الإمارات، والرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.