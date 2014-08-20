هبوط مخزونات النفط الخام الأميركية 1.4 مليون برميل

أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي اليوم الثلاثاء أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ونواتج التقطير انخفضت في الأسبوع الماضي.

وقال المعهد في تقريره الأسبوعي إن مخزونات النفط الخام انخفضت 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع الذي اتنتهى في 15 أغسطس إلى 362.8 مليون برميل مقارنة مع تنبؤات المحللين بهبوط قدره 1.2 مليون برميل.

وقال التقرير إن مخزونات الخام في مستودع تسليم عقود نايمكس في كوشينج بأوكلاهوما زادت 1.7 مليون برميل.

وأضاف التقرير أن عمليات التكرير في المصافي زادت 152 ألف برميل يومياً.

وقال المعهد إن مخزونات البنزين انخفضت 2.1 مليون برميل مقارنة مع تنبؤات المحللين في استطلاع رويترز بهبوط قدره 1.6 مليون برميل.

وهبطت مخزونات المقطرات التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 568 ألف برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 550 ألف برميل.

وهبطت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 165 ألف برميل يوميا إلى 7.5 مليون برميل يومياً.