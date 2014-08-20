"العقاري" بصدد اطلاق 4 دفعات للقروض السكنية

كشف مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور شويش بن سعود الضويحي بالتسريع في إصدار المزيد من دفعات القروض، سيصدر خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي أربع دفعات لقروض جديدة كما سيعمل على تحديد مواعيد ثابتة ومجدولة لتواريخ صدور هذه الدفعات لتكون معلومة لدى الجميع، وذلك سعياً في تقليص مدة الانتظار للمتقدمين على الصندوق ودعماً لتنمية قطاع الإسكان بالمملكة.

وشكر المهندس الزغيبي، رئيس مجلس إدارة الصندوق على جهوده منذ توليه رئاسة مجلس الإدارة إذ تمت الموافقة على 166.797 قرضاً تجاوزت قيمتها الإجمالية 83.2 مليار ريال ستضيف لسوق الإسكان ما يصل إلى 200.156 وحدة سكنية، و أسهمت هذه الدفعات في تقليص مدة الانتظار خلال الفترة السابقة.



