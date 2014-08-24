مستثمر: الثورات رفعت تكلفة الأمن في مصر بنسبة 200%

ربط خبراء ومحللون بين ارتفاع معدلات الجريمة الاقتصادية في مصر، وبين الحروب التي تقوم على النطاق الدولي بسبب الحروب الاقتصادية، وبين بعض الظروف الداخلية المتمثلة في تدني الحالة الاقتصادية لعدد كبير من المواطنين.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "فالكون غروب"، شريف خالد، إن المصريين كانوا يفتقدون للمشروع القومي الذي يلتف حوله الجميع، وبمجرد إطلاق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مشروع قناة السويس الجديدة تحول المشروع إلى مشروع قومي ساهم في تجميع المصريين.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن مصر لن تتمكن من جذب استثمارات جديدة أو توسيع الاستثمارات القائمة إلا بعد تحقيق وتوفير الاستقرار الأمني، وليست المشكلة في توفير الأمن ولكن في الحفاظ بشكل مستمر على توفير الأمن والاستقرار في الشارع المصري.

وأكد أن غالبية البنوك والمؤسسات المالية في مصر وشركات الاستثمار، تعاقدت مع شركات أمن وحراسة حتى لا تتعرض للسرقة في أي وقت.

وشدد على ضرورة مراجعة كافة القوانين والتشريعات التي تحقق العدالة والاستقرار في الشارع المصري، مؤكداً أن الفرق كبير بين تطبيق القانون والإفراط في استخدام القوة في سبيل تطبيق القانون.

وأشار خالد إلى ارتفاع تكلفة الأمني وتأمين المؤسسات والمقار التابعة لشركات الاستثمار أو البنوك أو قطاع الخدمات المالية، مؤكداً أنه في مثل الظروف التي تمر بها مصر أو أي دولة أخرى في نفس ظروف مصر فلا بديل عن ارتفاع تكلفة الأمن، سواء بالنسبة للأفراد أو مقار الشركات والبنوك.

وأوضح أن ارتفاع تكلفة الحماية والحراسة يوفر الأمن بنسبة 100%، ومنذ قيام ثورة 25 يناير ارتفع الطلب على شركات الأمن والحراسة الخاصة بنسبة كبيرة، ولا يوجد بنك في مصر من لا يستعين بخدمات الأمن والحراسة حفاظاً على أموال المودعين من التعرض للسرقة والنهب.

ولفت خالد إلى الدول العربية المتطورة في سبيل التأمين والحراسة والتي تستخدم التكنولوجيا الحديثة في تطبيق القانون وتوفير الأمن، مؤكداً أن طلبات التأمين والحراسة ارتفعت بنسبة لا تقل عن 100% منذ قيام ثورة يناير 2011 وحتى الآن.

وأشار إلى أن غياب اللوائح والقوانين جعل السوق المصري يزدحم بشركات الأمن والحراسة والتي يصل عددها إلى نحو 900 شركة، وتابع: "لكن المشكلة تتمثل في أن 98% من هذه الشركات وهمية ولا تعمل على أسس علمية وأمنية صحيحة وسليمة وبعيدة عن الرقابة".

وطالب الحكومة المصرية بضرورة وضع تشريع قوي ينظم دور شركات الأمن والحراسات الخاصة، بحيث يكون لكل شركة هيكل مالي وكيان معنوي اعتباري مؤسسي، بعكس ما يحدث في الوقت الحالي، حيث يسمح لأي شخص أو جهة تأسيس شركة حراسة عن طريق فتح سجل تجاري باسم صاحب النشاط، دون النظر عن إمكانيات هذا الفرد أو الجهة التي تبدأ تأسيس شركات أمن وحراسة خاصة. وقال إن البنوك تعاقدت بنسبة 100% على الاستفادة من شركات الأمن والحراسة.

وأوضح أن مجموعة "فالكون غروب" تلقت أكثر من عرض من أشخاص وجهات عربية وتحديداً من دول السعودية والإمارات والكويت، والشركة تدرس في الوقت الحالي الدخول في هذه الأسواق الجديدة، خاصة بعد قيام فالكون بتطوير الخدمات التي تقدمها مع ارتفاع قدرات الشركة في توفير الأمن والحراسة لجميع العاملين بها.

وأشار إلى أنه رغم وجود مفاوضات بين شركة فالكون وبين شركات في السعودية والإمارات والكويت حول تقديم خدمات الشركة في هذه الأسواق الجديدة، لكن مازال السوق المصري بحاجة إلى مزيد من شركات الأمن والحراسة التي بدأت تنتشر خلال الفترات الأخيرة.