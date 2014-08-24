56 مليار دولار قيمة صناعة النسيج في الشرق الأوسط

كشفت مصادر مطلعة في صناعة النسيج أن نمو قطاع النسيج في الشرق الأوسط فوق 56 مليار دولار، فيما توقع خبراء أن تنو قيمة القطاع بالتزامن مع إطلاق معرض النسيج الدولي بين 3 - 4 نوفمبر 2014 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال "ديليب نيهاني"، من شركة "نيهاني بروذرز"، وهي واحدة من أقدم الشركات التجارية في صناعة المنسوجات في دبي: "رسخت دبي من موقعها في استضافة معارض النسيج على أساس منتظم، ويدرك معظم اللاعبين في صناعة الغزل والنسيج أهمية تعزيز وجودهم في سوق الشرق الأوسط وضرورة مشاركتهم في معرض النسيج الدولي بدبي "، وفقا لصحيفة "الخليج".

وعلقت "فتوريا أنونزي"، من شركة "آي إم إيه" من إيطاليا، أحد المشاركين المؤكدين في المعرض: "كنا ننتظر لفترة طويلة المنصة المناسبة التي تجمع تجار النسيج تحت سقف واحد، ونحن سعداء أن يكون لدبي معرض نسيج دولي خاص هذا العام، ونتوقع تحقيق عمليات كبيرة من خلال هذا الحدث بسبب إمكانات السوق العالية".

وقال دلفين ويلز، من قسم التصدير في "مالهيا كينت" من فرنسا، أحد المشاركين المؤكدين أيضاً في المعرض: "نحن نتطلع إلى مشاركتنا في معرض النسيج الدولي بدبي في نوفمبر، وسيوفر هذا المعرض منصة استراتيجية لإيجاد عملاء جدد في دبي ومختلف أنحاء المنطقة من دون الوكيل المباشر".

وقالت أريونا باتشولون، مديرة مبيعات ما وراء المحيطات في شركة "جوبي" من منغوليا: "نعتقد أن المعارض التجارية هي الفرصة الأفضل لاستكشاف أسواق جديدة، ونتطلع من خلال المشاركة في أول حدث متخصص بالنسيج في دبي إلى زيادة حصتنا السوقية من القطاع في سوق الشرق الأوسط".