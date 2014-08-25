إطلاق أول صندوق استثمار لشركة تأمين في مصر

تطلق شركتا بلتون المالية القابضة و"مصر للتأمين"، إحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين، أول صندوق استثمار في أدوات الدخل الثابت والسيولة النقدية والودائع وأذون الخزانة تابع لشركات التأمين بعد قرار هيئة الرقابة المالية السماح لتلك الشركات بإنشاء صناديق استثمار خاصة بها، تحت اسم صندوق استثمار مصر للتأمين اليومى للسيولة بالجنيه المصري ذي العائد اليومي التراكمي "حصن الأمان اليومي".

يأتي إطلاق الصندوق بالتعاون مع بنكي "الأهلي المصري"، و"مصر"، الذي يديره بنك الاستثمار "بلتون"، فيما يتولى "البنك العربي الإفريقي الدولي" دور أمين الحفظ.

يهدف الصندوق إلى تقديم وعاء ادخاري واستثماري، حيث يقوم بتوزيع استثماراته على أدوات مالية مختلفة قصيرة الأجل، والتي لا تشمل الأسهم.

ويمنح الصندوق الأفراد والشركات والمؤسسات قدرة على إدارة سيولتهم، ويسهل إمكانية التعامل مع حسابات العملاء، وفتح حسابات استثمارية مع إمكانية الاكتتاب من خلال جميع فروع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، المنتشرة على مستوى الجمهورية.

كما يتيح الصندوق للمصريين والأجانب، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، الاكتتاب في شراء وثائق الاستثمار التي يصدرها، على أن يكون هؤلاء المستثمرون راغبين في إدارة النقدية الخاصة بهم في صندوق ذي عائد يومي تراكمي منتظم، يتماشى مع طبيعة الصندوق، حيث إنه قليل المخاطر.

يبلغ رأسمال الصندوق التابع لشركة مصر للتأمين 100 مليون جنيه وتم تغطيته بمقدار مرتين ونصف المرة ليجمع 250 مليون جنيه.

وفقا للقانون تسمح الملاءة المالية لشركة مصر للتأمين بزيادة حجم الصندوق إلى نحو 2.5 مليار جنيه.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد سمحت مطلع هذا العام لشركات التأمين بإنشاء صناديق استثمار خاصة بها، حيث حرصت الهيئة على تطوير العمل بقطاع التأمين من خلال تنظيم تعاقد شركات التأمين وإعادة التأمين على إدارة محافظ استثمارات الأموال المخصصة بواسطة شركات إدارة محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار متخصصة.