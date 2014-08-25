الأسماء الوهمية وثقافة الاستثمار

زاد نشاط الحسابات المجهولة " لا اسم ولا صورة " في تويتر، وكثر محللو الأسهم والتوصيات يوما بعد يوم، وستزيد مع زيادة ارتفاعات المؤشر، والسوق لا يحتاج أن يقال عنه إنه في أفضل اقتصاد بالمنطقة وأرصدة وانفاق واحتياطيات، والدولة تنفق بكل المشاريع من قطارات، تعليم، طرق، صحة، طيران وغيره كثير، إيجابيات السوق كبيرة وواضحة. الآن، نجد هذه الحسابات الوهمية ويتبعها "افراد" لا اعرف نسبتهم ولكنها ملموسة، بحثا عن ربح سريع ومضاربات وثروة، يريدونها من هذه الأسماء المستعارة التي تضع توصيات مباشرة وتوجه ببيع أو شراء أو إيحاء واضح، السؤال هنا كيف للمتداول أيا كان ان يتابع اسما وهميا ؟ وصورة "بيض" ؟ هل هذا من سيقدم لك الأرباح والثروة ؟ ولماذا يقدمها لك من الأساس؟ تتبع السراب لا يؤدي إلا الى سراب في النهاية، والمضاربات مهمة بالسوق لا شك والاستثمار هو هدف استراتيجي، فالحذر من هؤلاء، لأنهم يختفون بلحظة كما يختفي السراب، ويجب الحذر منهم وعدم الاقتفاء خلفهم خاصة انهم لم يتخفون إلا لأهداف مشكوك بها، خاصة أنه عمل غير نظامي.

هيئة سوق المال تقوم بجهد ودور كبير وملموس، وإثبات ذلك إدراك انه صعب ويحتاج جهدا وتقنية، ولكنها مع ذلك وقفت وعاقبت عدة حالات ونشرتها، ولكن يجب أن يكون هناك وعي من المتداول، أن يتجنب هذه المصائد، اسماء مستعارة وقد يكون له عدة حسابات ويشغل حسابات أخرى، كل الاحتمالات موجودة ومفتوحة، فالحذر مطلوب، وحين تتحقق الخسارة لا يجب أن تقول أين هيئة سوق المال أين وأين أي طرف أخر، كل يقوم بدورة، ولكن هل أنت قمت بدورك وحميت نفسك بعلم ووعي وسؤال واتخاذ القنوات الرسمية الصحيحة؟ هنا يجب ان عليك انت ان تكون أكثر وعيا، اشبهها بتعلميات المرور والتحذير من السرعة وقطع الإشارة وهي نصائح للجميع، ولكن من يقود السيارة ؟ هو أنت، والحادث من المتسبب به هو أنت، فلا يجب أن تقول لم اعرف ان السرعة شيء سلبي ويؤدي إلى تهلكه، الوعي والفهم والإدراك مهم جدا، والجهود تكون جماعية لا طرف واحد فقط.

أحذر من يتخفى خلف ستار المستعار وصورة وهمية، فهم في النهاية يريدون مصالحهم ومكاسبهم، والسؤال دوما لماذا يتخفون وهو يريد لك الربح كما يزعمون. نصيحة اقدمها للجميع التزم الطرق الصحيحة والصبر والمعرفة والدراية ولا تستعجل الربح والمال فلا احد يبني ثروة ومالا بزمن قصير ونتحدث عن العام لا حالات نادرة.

* نقلا عن صحيفة "الرياض"

http://www.alriyadh.com/963731