السعودية تستثمر 40 مليار دولار سنوياً لإنتاج الطاقة

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية خالد الفالح اليوم الاثنين، إن أكبر شركة منتجة للنفط في العالم تخطط لاستثمار 40 مليار دولار سنويا على مدى الأعوام العشرة القادمة للحفاظ على استقرار طاقة الإنتاج النفطي ومضاعفة إنتاج الغاز.

وقال الفالح أمام مؤتمر في النرويج إن أرامكو المملوكة للدولة تتوقع ضخ مزيد من الأموال في مشروعات الحقول البحرية وزيادة النفقات في قطاع النفط لدعم أسعاره.

وهبطت أسعار النفط لأدنى مستوياتها في 14 شهرا عند 101.07 دولار للبرميل الأسبوع الماضي مع ضعف الطلب العالمي إضافة إلى زيادة الإنتاج من عدة مناطق وهو ما أدى إلى وفرة في الإمدادات.

وقال الفالح "لتلبية النمو المتوقع في الطلب وموازنة تراجع (الإنتاج العالمي) ستحتاج صناعتنا إلى طاقة إنتاجية إضافية تقارب 40 مليون برميل يوميا في السنوات العشرين القادمة".

وأضاف "الجزء الأكبر من استثماراتنا سيركز على أنشطة المنبع وبشكل متزايد في الحقول البحرية بهدف الحفاظ على طاقتنا الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميا بينما نضاعف أيضا إنتاجنا من الغاز".

وتابع أنه لا ينبغي على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أو وكالة الطاقة الدولية أن تحاول السيطرة على أسعار النفط مشيرا إلى أن المشكلات الأساسية في القطاع مثل ارتفاع التكاليف وزيادة التحديات الفنية وتراجع حجم الاكتشافات ستدعم الأسعار.

وقال الفالح "أعتقد أن هذا نشاط تقوده السوق فلا ينبغي لأوبك أو وكالة الطاقة الدولية أو المستهلكين أن يحاولوا السيطرة على السوق.

"العامل الرئيسي سيكون للعرض والطلب. أوبك ستتعامل مع السعر حسبما يأتي."